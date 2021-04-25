الحكومة اليمنية تتهم المليشيات الحوثية برفض مساعي السلام تنفيذاً لأجندة طهران

الأحد 25 إبريل-نيسان 2021 الساعة 01 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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جددت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اتهام الميليشيات الحوثية بالارتهان للأجندة الإيرانية ورفض مساعي السلام مستدلة على ذلك بإصرار الجماعة الانقلابية على التصعيد العسكري في مأرب وعدم الانصياع للدعوات الأممية والدولية لوقف الهجمات.

جاء ذلك في وقت أكد الجيش اليمني أن قواته بإسناد من رجال القبائل ومقاتلات تحالف دعم الشرعية تواصل التصدي للهجمات العنيفة للميليشيات الحوثية في جبهات غرب مأرب وجنوبها وشمالها الغربي، بحسب ما أفاد به الإعلام العسكري والمتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية.

اتهامات الحكومة اليمنية الأخيرة للميليشيات الحوثية جاءت في تصريحات لوزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك خلال اتصال مع السفير الأميركي كريستوفر هينزل، وفق ما أوردته المصادر الرسمية.

ونقلت وكالة «سبأ» عن ابن مبارك أنه أعرب عن تقدير بلاده للدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة الأميركية لليمن، وتقديرها للجهود التي يبذلها مبعوث الولايات المتحدة الأميركية إلى اليمن تيم لندركينغ لإحلال السلام في اليمن.

وفي حين جدد بن مبارك موقف الحكومة الشرعية الداعم للجهود الدولية الهادفة لتحقيق السلام العادل والمستدام والمبني على المرجعيات الثلاث، قال «رغم المبادرات والتنازلات التي قدمت في سبيل تحقيق السلام فما زالت الميليشيات الحوثية مستمرة في عدوانها وتصعيدها العسكري في مأرب ضد المدنيين والنازحين».

وأضاف الوزير اليمني بالقول «استمرار هذا التصعيد العسكري يرسل إشارة واضحة بأن الميليشيات الحوثية غير مهتمة وليست جادة بتحقيق أي تقدم في عملية السلام وهو ما يظهر بوضوح أن قرار هذه الميليشيات مرهون بالنظام الإيراني الذي يستخدمهم لتنفيذ أجندته الخبيثة في سبيل زعزعة استقرار اليمن والإقليم».

في السياق نفسه، نسبت المصادر الرسمية اليمنية للسفير الأميركي أنه جدد موقف بلاده الداعم للحكومة الشرعية ولأمن ووحدة واستقرار اليمن، وأشار إلى أن التصعيد العسكري في مأرب يشكل تهديداً لجهود السلام الحالية، كما جدد التزام الولايات المتحدة بمواصلة الجهود لدعم عملية السلام وإنهاء الحرب في اليمن