البنك المركزي السعودي يعلن عن طرح عملة جديدة ومن يوم سيتم تداولها

الأحد 25 إبريل-نيسان 2021 الساعة 01 صباحاً / مارب برس - غرفة الأخبار

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أعلن البنك المركزي السعودي،، عزمه طرح فئة المائتي ريال من العملة الورقية السعودية؛ بمناسبة مرور خمسة أعوام على إطلاق «رؤية المملكة 2030»، في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأوضح البنك المركزي، أن فئة المائتي ريال سيتم طرحها وتداولها اعتباراً من غدٍ الأحد، إضافة إلى الأوراق النقدية المتداولة حالياً بجميع فئاتها بصفتها عملة رسمية قانونية، مؤكداً أنه تمت طباعة هذه الفئة وفق أحدث المعايير في مجال طباعة العملة الورقية، حيث تتميز بالعديد من المواصفات الفنية، والعلامات الأمنية عالية الجودة، وبتصميم مميز وألوان جذابة تبرز تصميم هذه الفئة.

ولفت إلى أن تصميم ورقة فئة المائتي ريال ذات اللون الرصاصي تضمّن صورة الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن - يرحمه الله - على وجه هذه الفئة، وشعار رؤية المملكة 2030 بشكل ثلاثي الأبعاد، إضافة إلى اسم البنك المركزي السعودي، وقيمة الفئة بالأحرف والأرقام باللغة العربية. بينما تضمّن ظهر الورقة صورة قصر الحكم في مدينة الرياض، واسم البنك المركزي السعودي، وقيمة الفئة بالأحرف والأرقام باللغة الإنجليزية.