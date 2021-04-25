«الشرعية» تضع شرطاً للسماح بدخول سيارات الدفع الرباعي من منفذ الوديعة إلى «اليمـن»

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أعلن مسؤول حكومي يمني اليوم السبت السماح للمغتربين اليمنيين العالقين في منفذ الوديعة الحدودي مع المملكة العربية السعودية منذ شهر، بالدخول إلى اليمن بسيارات الدفع الرباعي شريطة ان تكون السيارة ملكا لسائقها.
وقال نائب وزير المغتربين الدكتور محمد العديل إنه تم الاتفاق مع الجانب السعودي بالسماح للمغتربين اليمنيين العالقين في منفذ الوديعة بالدخول بسيارتهم ذات الدفع الرباعي من صباح اليوم الأحد.
وأضاف العديل -في منشور بصفحته على فيسبوك- "أصحاب السيارات ذات الدفع الرباعي من المغتربين العائدين الى الوطن، سيبدأ السماح بخروج السيارات من المملكة إلى اليمن، شريطة ان تكون السيارة ملكا لسائقها".
يشار إلى أن المئات من المغتربين اليمنيين عالقين في منفذ الوديعة منذ أكثر من شهر بعد اتخاذ الحكومة الشرعية والسلطات السعودية قراراً يمنع دخول سيارات الدفع الرباعي إلى اليمن، بحجة منع وصولها إلى مليشيات الحوثي الإيرانية الإرهابية.