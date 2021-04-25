خلافات بينية تطيح بعدد من قيادات ”الانتقالي الجنوبي“

الأحد 25 إبريل-نيسان 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أجرى ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“ (المدعوم إماراتيا)، السبت 24 ابريل/نيسان، تغييرات عسكرية في صفوفه عقب خلافات بين قادته.



وكلف المجلس العميد عبد السلام زين البيحاني اليافعي، بمهام قيادة قوات الدعم والإسناد (الحزام الأمني/ عسكرية)، خلفا لقائدها السابق العميد محسن الوالي.



المجلس عيّن أيضا العقيد جلال الربيعي، بمهام أركان ألوية الدعم والإسناد، بدل العقيد نبيل المشوشي. بحسب وكالة الاناضول.



ومطلع مارس/ آذار الماضي، نجا القائدان المقالان الوالي والمشوشي، من محاولة اغتيال إثر انفجار عبوة ناسفة بموكبهما في مدينة عدن، ما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 10 من حراسهما.



ووفق مراقبين، جاء هذا التغيير عقب خلافات بين الوالي، ورئيس المجلس عيدروس الزبيدي، بسبب إنشاء الأول شركة خدمات بترولية، أطلق عليها اسم "إسناد"، فضلا عن العائدات المالية التي تُجنى يوميًا من نقاط التفتيش، المفروضة على البضائع، على مداخل محافظات عدن وأبين ولحج (جنوب).



ونقلت "الأناضول" عن مصدر أمني مفضلا عدم نشر اسمه، قوله إن الإمارات استدعت الوالي وأسرته إلى العاصمة أبو ظبي الثلاثاء الماضي، ليأتي قرار إقالته فيما بعد.



ولم يوضح المصدر مزيداً من التفاصيل حول سبب الاستدعاء الإماراتي للوالي.



ويسيطر المجلس أمنيا وعسكريا على العاصمة المؤقتة عدن منذ أغسطس/ آب 2019، إضافة إلى سيطرته على مناطق جنوبية أخرى.