محمد بن راشد يكشف عن امتلاك الإمارات اثنتين من أكبر محطات الطاقة في العالم

الأحد 25 إبريل-نيسان 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أكد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن قضية المناخ ليست قضية مؤقتة، بل تحدٍ عالمي مستمر يمكن أن يقود البشرية لفرص عظيمة لتغيير مستقبلها للأفضل، وفق ما أورده حسابه الرسمي على تويتر.

وقال الشيخ محمد بن راشد، خلال مشاركته في قمة المناخ التي دعا لها الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن دولة الإمارات، ورغم كونها دولة نفطية، إلا أنها تمتلك اثنتين من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم.

وكشف الشيخ محمد أن الإمارات ستقوم بإنشاء محطة ثالثة ستكون أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية عالميًا، موضحًا أن الإمارات تستثمر في أكثر من 70 دولة حول العالم بالطاقة المتجددة.

وأعلن حاكم دبي خلال القمة عن مشاركة الإمارات مع ”مجموعة من الشركاء العالميين في مشروع الابتكار الزراعي للمناخ“، بهدف التغلب على آثار التغير المناخي على القطاع الزراعي العالمي، مؤكدًا إيمان بلاده بأهمية العمل الجماعي الدولي للحفاظ على بيئة الأرض للأجيال القادمة.