مشروبات تضر بصحة الكبد دائما تجدها بين يديك

السبت 24 إبريل-نيسان 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- وكالات

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يعتبر الكبد أحد أعضاء الجسم الأساسية، حيث يقوم بمهام متعددة تصل لـ 500 وظيفة، ومن أهم وظائفه أنه يقوم بدور كبير في إزالة السموم من الجسم والمواد الضارة الأخرى.

ينتج الكبد أيضا ”الصفراء“ التي تُساعد على الهضم، كما يستقلب البروتينات والدهون والكربوهيدرات ويخزن الفيتامينات والمعادن ومسؤول أيضا عن الوظائف المناعية.

وتقوم بعض المشروبات في التأثير على وظيفة التصفية الخاصة بالكبد مثل الكحول، ويعتبر الأشخاص الذين يشربون الخمر بكثرة معرضين لخطر الإصابة بتليف وفشل وسرطان الكبد، وليس الكحول وحده هو المتسبب في هذه الأمراض، فهناك بعض المشروبات الأخرى والتي يمكن حصرها في:

تحتوي مشروبات الحمضيات بنكهة البرتقال على 5% عصير فاكهة حقيقية، ويحتوي باقي المشروب على ماء وشراب الذرة عالي الفركتوز مع مركبات الكربون الهيدروفلورية التي تعد أرخص من السكر، إلا أنها تسبب ضررا كبيرا للكبد.

وربطت العديد من الدراسات بين مركبات الكربون الهيدروفلورية وشراب الفركتوز وأمراض الكبد الدهنية.

ووجد الباحثون أن الفئران التي تغذت على نسبة عالية من الفركتوز كان لديها التهاب الكبد، كما أظهرت التجارب أن مركبات الكربون الهيدروفلورية تسبب التلف المعوي الذي يؤدي إلى تسرب السموم إلى مجرى الدم، والتي تؤدي إلى تكون رواسب دهنية في الكبد.

المشروبات الغازية السكرية

يؤدي شرب الكثير من الصودا إلى زيادة الوزن التي ترتبط بمرض الكبد الدهني.

ويعتبر مرض الكبد الدهني غير الكحولي هو أكثر اضطرابات الكبد شيوعا لدى الأطفال، وربط الباحثون الشرب المنتظم للمشروبات المحلاة بالسكر بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية، وبخاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة.

الكوكاكولا دايت

لا يعتبر الفركتوز هو المسبب الوحيد لأمراض الكبد، وربط الباحثون أيضا بين تناول الكوكاكولا الدايت ومشروبات الفاكهة المحلاة بأمراض الكبد الدهنية؛ بسبب احتوائه على الأسبارتام الذي يساهم في تراكم الدهون.

المخفوقات (الميلك شيك)

ترتبط السكريات في المخفوقات والشوكولاتة الساخنة بمرض الكبد الدهني، حيث إن مخفوق الشوكولاتة يحتوي على 81 جراما من السكريات و 16 جراما من الدهون و620 سعرة حرارية.

البيرة والخمر

من المعروف تأثير الكحوليات على الكبد؛ لأن الكحول يزيد من مستويات الدهون الثلاثية ويمكن أن يؤدي تراكم الدهون الثلاثية في الكبد إلى الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي.

وأشارت الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يشربون الكحول باعتدال هم أكثر عرضة للإصابة بتليف أو تندب في الكبد بنسبة 29%.