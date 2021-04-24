وفاة قيادي رفيع في المجلس الانتقالي بجمهورية مصر

السبت 24 إبريل-نيسان 2021 الساعة 11 مساءً / مارب برس - مارب

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توفي اليوم السبت، العميد طيار محمد جواس الحسني، قائد محور أبين لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن.

وتوفي العميد الحسني بأحد مشافي مصر، عقب سفره للعلاج إليها قبل شهرين.

وقالت مصادر محلية أن جثمان الراحل وصل اليوم إلى مسقط رأسه وهناك تم تشييعه في موكب جنائزي كبير من أبناء منطقته وتم مواراه جثمانه في مسقط رأسه بقرية أورمة بمديرية مودية محافظة أبين.

وحضر التشييع جمع غفير من قيادات الدولة والمجلس الانتقالي والحزام الامني والمقاومة الجنوبية بالمنطقة الوسطى وشخصيات اجتماعية ومشائخ من مديريات أبين ويافع .