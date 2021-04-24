تطبيق جديد يحوّل هواتف سامسونغ القديمة لأجهزة ذكية للمنازل

السبت 24 إبريل-نيسان 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- وكالات

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أعلنت سامسونغ عن تطبيق جديد يمكّن أصحاب هواتفها القديمة من استعمال الهواتف كأجهزة ذكية مفيدة داخل المنازل بدل التخلي عنها في حال امتلاك نماذج أحدث.

وأشارت سامسونغ إلى أن تطبيق Galaxy Upcycling at Home الذي أطلق منه إصدار تجريبي حاليا، سيمكن أصحاب هواتف Galaxy القديمة من استغلال أجهزتهم كأدوات للاستماع لما يدور في أرجاء منازلهم، فالتطبيق يمكنه تسجيل صوت الطفل الصغير في حال كان بعيدا عن أهله في غرفة ثانية، أو التعرف على صوت الحيوانات الأليفة في حال لم يتواجد صاحبها في المنزل، وبعد توثيق هذه الأصوات يرسلها إلى هاتف المستخدم المحمول على شكل رسائل صوتية.

كما يمكن بفضل التطبيق تحويل الهاتف إلى مستشعر ضوئي في المنزل الذكي، فعند انخفاض معدلات الإضاءة يقوم الهاتف بإرسال إشارة إلى منظومة المنزل الذكي لتشغيل الإنارة الكهربائية.

ويتوفر هذا التطبيق بنسخة تجريبة للمستخدمين في عدد محدد من البلدان منها الولايات المتحدة وبريطانيا وكوريا الجنوبية، والذين يملكون هواتف سامسونغ من فئة Galaxy S و Note و Z line، تعمل بأنظمة Android 9 وأنظمة أندرويد الأحدث.