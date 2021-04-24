تطبيق جديد يحوّل هواتف سامسونغ القديمة لأجهزة ذكية للمنازل 4 قرارات بتعيين وزراء في حكومة صنعاء ومناصب اخرى في القضاء والشورى قرار سعودي بحق دولة عربية يحظى بتأييد الكويت والبحرين أمطار متفاوتة الشدة على 16 محافظة في اليمن إيجاز صحفي بمستجدات المعارك في 9 محافظات وحقيقة الوضع الميداني بجبهات مأرب إحصائية.. مقتل مئات الأطفال دون سن الـ 15 زجت بهم مليشيات الحوثي للجبهات السعودية وقطر تنضمان إلى حلف دولي جديد أول رد من أردوغان على اعتراف اميركا بما حدث للأرمن أواخر حكم الدولة العثمانية 12نصيحة لتفادي النفخة وعسر الهضم في رمضان قرارات سعودية مفاجئة تمنع دخول محاصيل لبنانية والسلطات تكشف التفاصيل
أعلنت سامسونغ عن تطبيق جديد يمكّن أصحاب هواتفها القديمة من استعمال الهواتف كأجهزة ذكية مفيدة داخل المنازل بدل التخلي عنها في حال امتلاك نماذج أحدث.
وأشارت سامسونغ إلى أن تطبيق Galaxy Upcycling at Home الذي أطلق منه إصدار تجريبي حاليا، سيمكن أصحاب هواتف Galaxy القديمة من استغلال أجهزتهم كأدوات للاستماع لما يدور في أرجاء منازلهم، فالتطبيق يمكنه تسجيل صوت الطفل الصغير في حال كان بعيدا عن أهله في غرفة ثانية، أو التعرف على صوت الحيوانات الأليفة في حال لم يتواجد صاحبها في المنزل، وبعد توثيق هذه الأصوات يرسلها إلى هاتف المستخدم المحمول على شكل رسائل صوتية.
كما يمكن بفضل التطبيق تحويل الهاتف إلى مستشعر ضوئي في المنزل الذكي، فعند انخفاض معدلات الإضاءة يقوم الهاتف بإرسال إشارة إلى منظومة المنزل الذكي لتشغيل الإنارة الكهربائية.
ويتوفر هذا التطبيق بنسخة تجريبة للمستخدمين في عدد محدد من البلدان منها الولايات المتحدة وبريطانيا وكوريا الجنوبية، والذين يملكون هواتف سامسونغ من فئة Galaxy S و Note و Z line، تعمل بأنظمة Android 9 وأنظمة أندرويد الأحدث.