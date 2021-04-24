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4 قرارات بتعيين وزراء في حكومة صنعاء ومناصب اخرى في القضاء والشورى

السبت 24 إبريل-نيسان 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة
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أصدرت سلطات الحوثيين، يوم السبت، عددا من القرارات، قضت بتعيين وزراء في حكومة صنعاء (غير المعترف بها) ومناصب اخرى في الشورى والقضاء التابعة لها.

وفي التفاصيل، قضى القرار الأول الصادر عن مهدي المشاط، رئيس ما يسمى المجلس الأعلى التابع للحوثيين، بتعيين كلا من:

- القاضي نبيل ناصر العزاني وزيراً للعدل.

 -سليم محمد نعمان المغلس وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات.

 -عامر علي عامر المراني وزيراً للنقل.

-محمد حسين مجد الدين المؤيدي وزيراً للشباب والرياضة.

كما جرى تعيين القاضي أحمد محمد يحيى العقيدة عضواً في المحكمة العليا عضواً في مجلس القضاء الأعلى، وتعيين القاضي عبدالرزاق سعيد حزام الأكحلي أميناً عاماً للمحكمة العليا، وعلي يحيى محمد عبدالمغني القاضي أميناً عاماً لمجلس الشورى.

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