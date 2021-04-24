أمطار متفاوتة الشدة على 16 محافظة في اليمن

السبت 24 إبريل-نيسان 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-متابعات

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار حالة عدم استقرار الأجواء وهطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على معظم المحافظات اليمنية خلال ال24 ساعة القادمة .

وأشار المركز في نشرته الجوية ليوم السبت، إلى أن الأمطار ستهطل على أجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية لمحافظات صنعاء ،عمران ، ذمار ، صعدة ، حجة ،المحويت، إب ، تعز ، ريمة وذلك خلال فترتي الظهيرة و المساء .

ولفت إلى الأمطار قد تشمل أجزاء من المرتفعات الغربية المحاذية لسهل تهامة وارخبيل سقطرى .

وأفاد المركز باحتمال هطول امطار خفيفة الى متوسطة الشدة على مناطق متفرقة من الهضاب الداخلية خاصة في محافظات الضالع ، لحج ، ابين ،شبوة ،حضرموت ؛مبيناً أن درجات الحرارة أثناء النهار مرتفعة على المناطق الصحراوية والساحلية وتتراوح بين (33 – 37) درجة مئوية .