إيجاز صحفي بمستجدات المعارك في 9 محافظات وحقيقة الوضع الميداني بجبهات مأرب

السبت 24 إبريل-نيسان 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-مأرب

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قدم ناطق القوات المسلحة اليمنية، اليوم السبت، تقريرا ملخصا حول مستجدات المعارك في مختلف جبهات القتال في تسع محافظات .

وأكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة، العميد الركن عبده مجلي، إن أبطال الجيش الوطني في مختلف جبهات القتال، يواصلون العمليات القتالية والهجومية والدفاعية، ومنازلة مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة إيرانيًا.

وحيا العميد مجلي في إيجاز صحفي الأبطال في القوات المسلحة على ما يحققونه من التضحيات الغالية ويصنعون الملاحم البطولية ويحققون الانتصارات في شهر رمضان المبارك على امتداد جبهات القتال.

وأشار العميد مجلي إلى إن كل الأحرار والشرفاء في عموم ربوع الوطن يقفون اليوم صفاً واحداً إلى جانب الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، يستعيدون تلك الروح الثورية، التي عرف بها الضباط الأحرار وثوار سبتمبر وأكتوبر وهم ينتزعون بلدهم من بين أشداق الكهنوتية والتخلف والمرض، وهو ما يفعله أبطال الجيش والمقاومة ورجال القبائل وهم ينازلون فئة باغية، تقتل اليمنيين، من أجل أجندة إيران.

وأكد العميد مجلي إن الانتصارات الكبيرة التي يحققها الأبطال في القوات المسلحة ستظل حية في ذاكرة اليمنيين، التي تحفظ البطولة والتضحيات لكل أبطالها وشجعانها.. مؤكداً أن هذه الملاحم والتضحيات البطولية لأبطال الجيش والمقاومة ستفتح صفحةً للنصر والعزة والكرامة والجمهورية الخالدة، وستطوي صفحات القهر والكهنوت والاستبداد.

وقال العميد مجلي إن الأبطال في القوات المسلحة والمقاومة الشعبية وبإسناد من طيران التحالف، تمكنوا من كسر تسللات وهجمات المليشيا الحوثية في جبهات صرواح والكسارة وهيلان والمشجح والمخدرة والجدعان في محافظة مارب، وتكبيدها مئات القتلى والجرحى في صفوف مقاتليها، بالإضافة الى تدمير عدد من الاليات والاطقم والعربات المدرعة واستعادة كميات من الاسلحة والذخائر المتنوعة.

وأوضح العميد مجلي إن الطيران المقاتل للتحالف العربي شارك بفاعلية في تدمير تعزيزات المليشيا وآلياتها ودباباتها وعتادها القتالي، في مختلف الجبهات في المشجح والكسارة وهيلان، والجدعان وجبل مراد.

وقال إن الدفاعات الجوية للجيش الوطني طائرتين مسيرتين متفجرتين وكذلك إسقاط طائرة استطلاعية للمليشيات الحوثية.

وتابع "مازالت قواتنا حتى هذه اللحظة تحقق التقدم والمكاسب على الأرض من خلال العمليات الهجومية والدفاعية والأعمال التعرضية والالتفاف والكمائن لاستنزاف عناصر وأسلحة المليشيات الحوثية وذلك بروح معنوية عالية وجاهزية قتالية".

وأكد أن المعارك هذه أثبتت أن مارب عصية وبعيدة المنال من ان تدنسها المليشيا الحوثية، وحشودهم وعناصرهم ذهبت الى محارق الموت في مختلف جبهات مارب، فمارب محمية بقوة الله أولاً ثم بجيشها الوطني ومقاومتها الشعبية وأبناء قبائلها الأحرار.

وأضاف: "ونتيجة لتلك الهزائم المستمرة على مختلف الجبهات القتالية لجأت المليشيا الحوثية إلى قصف المدنيين والنازحين في محافظة مأرب المدينة المكتظة بالسكان والنازحين، بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة بشكل متعمد وممنهج، حيث نتج عن القصف الإرهابي المتواصل إصابة مدنيين أغلبهم من الأطفال والنساء، وهي أعمال مدانة وترقى إلى جرائم حرب وتخالف القانون الدولي الإنساني وهذا يعد تحد سافر لإرادة المجتمع الدولي ولقرارات مجلس الأمن".

وواصل العميد مجلي "لقد تعودنا من هذه المليشيا الانقلابية خلال سنين أنها لا تلتزم بالمبادرات الحريصة، على وقف الحرب وإحلال السلام ورفع المعاناة عن الشعب اليمني، فهي دائما ما تذهب الى استغلال اتفاقات السلام لتحقيق مآربها ومآرب أسيادها الايرانيين، واستمرار عدوانها على الشعب اليمني، وارتكاب جرائم الحرب".

معارك تعز

وعن المعارك في جبهات تعز، جنوبي غرب البلاد، قال ناطق القوات المسلحة إن قوات الجيش الوطني شنت عمليات هجومية محكمة في جبهات مقبنة والأحكوم، تمكن فيها أبطال الجيش من قطع طرق الإمداد على مليشيا الحوثي والسيطرة على مواقع حاكمة، وتم تحرير تلال وتباب وهيئات حاكمة، ومازالت العمليات العسكرية هناك مستمرة.. مشيراً إلى أن قوات الجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة مفخخة تابعة للمليشيات الحوثية في منطقة قهبان مديرية مقبنة".

جبهات حجة والضالع والجوف

وفي محافظة حجة، شمالي غرب البلاد، أكد أن قوات الجيش الوطني مسنودة بطيران تحالف دعم الشرعية تواصل ضرباتها ضد المليشيا في عزلة بني حسن التابعة لمديرية عبس ومديرية مستبأ، وتأمين المواقع وتحقيق التقدم نحو سوق الربوع في منطقة البداح وقطع طرق امداد المليشيا الحوثية وتكبيدها الخسائر المادية والبشرية.

ولفت إلى أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية شنت هجوماً معاكساً في محافظة الجوف على عدد من المواقع كانت تتمركز فيها المليشيا الحوثية في جبهة الخنجر والنضود وتمكنت من خلاله تحرير عدة مواقع، وإلحاق خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بالمليشيا الحوثية الانقلابية.

وأفاد العميد الركن عبده مجلي إلى أن الجيش الوطني شن هجوماً مضاداً على عدد من المواقع كانت تتمركز فيها المليشيا الحوثية في جبهة مريس بمحافظة الضالع، تمكن من خلاله تحرير عدة مواقع، وإلحاق الخسائر الكبيرة في الأرواح والعتاد بالمليشيا الحوثية.. مشيراً إلى أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقع وأطقم وتعزيزات وآليات قتالية للمليشيات الحوثية وكبّدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

جبهات اخرى

وفي جبهات البيضاء وصعدة ولحج والحديدة، أكد أن قوات الجيش الوطني حققت تقدمات تم من خلالها القضاء على العديد من التسللات والهجمات الحوثية.