أردوغان يرد على اعتراف اميركا بمذبحة الأرمن التي وقعت اواخر حكم الدولة العثمانية

السبت 24 إبريل-نيسان 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-وكالات

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اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "أطرافا ثالثة" السبت، بالتدخل في شؤون بلاده، وذلك بعيد اعتراف الرئيس الأميركي جو بايدن رسميا بالإبادة بحق الأرمن.

وقال في رسالة بعث بها إلى بطريرك الأرمن في اسطنبول، "لا أحد يستفيد من تسييس أطراف ثالثة للجدل - الذي ينبغي أن يتولاه مؤرخون - وتحويله أداة تدخل ضد تركيا".

وأضاف: "ما يجمع الأتراك والأرمن ليست المصالح ولكن الارتباط الوثيق بالدولة". وقال: "تحويل الاعتراف بإبادة الأرمن إلى وسيلة للتدخل ضد تركيا لن ينفع أحدا".

وأعلنت الخارجية التركية رفضها "بشكل قاطع الاعتراف الأميركي بإبادة الأرمن". وقال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، إن تركيا "ترفض تماما" اعتراف الرئيس الأميركي جو بايدن بالمذبحة التي تعرض لها الأرمن عام 1915 أواخر عهد الإمبراطورية العثمانية باعتبارها إبادة جماعية.

وكان بايدن قال اليوم السبت، إن قتل الأرمن يمثل إبادة جماعية، في إعلان تاريخي من المرجح أن يثير حنق تركيا ويزيد من توتر العلاقات المضطربة بالفعل بين الدولتين الشريكتين في حلف شمال الأطلسي.

وقال جاويش أوغلو على تويتر "ليس هناك شيء لنتعلمه من أي أحد بشأن ماضينا. الانتهازية السياسية هي أكبر خيانة للسلام والعدل. نرفض تماما هذا البيان الذي استند إلى الشعبوية فقط".