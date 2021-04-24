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12نصيحة لتفادي النفخة وعسر الهضم في رمضان

السبت 24 إبريل-نيسان 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس_ وكالات
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 يسبب الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة والإكثار من تناول الدهون والسكريات وقلة الحركة، في أيام رمضان، النفخة وعسر الهضم.

وبهذا الخصوص قدم الطبيب مختار فاتح بي ديلي، من جامعة إزمير الخاصة في تركيا، 12 نصيحة لتفادي التخمة والإمساك والحرقان خلال هذا الشهر، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول.

  1. تناول طعام غني بالألياف وهو الطعام الغني بالخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة، لأن هذه العناصر تؤدي إلى تحسين وظائف الجهاز الهضمي وتقلل من التخمة والنفخة.
  2. 2. التوقف عن تناول الطعام عند الامتلاء يعتقد البعض أن شعور الامتلاء والشبع هو وضع طبيعي ولا ضرر من إكمال تناول الطعام رغم ذلك.
  4. 3. شرب الماء تدريجيا إن شرب الكثير من الماء مفيد لصحة الجهاز الهضمي، لكن مع تجنب الإفراط، والشرب تدريجيا خلال فترة الليل وعند السحور.
  6. 4. الإقلال من تناول الأطعمة الغنية بالدهون والدسم أشار الطبيب، إلى أن لحوم الدجاج والديك الرومي والأسماك والمأكولات البحرية قليلة الدهون، وقال إن تناول الأطعمة الدهنية الدسمة يؤدي إلى إبطاء عملية الهضم، ويجعل الإنسان عرضة للتخمة والإمساك.
  7. 5. تناول الفواكه سهلة الهضم بعد الإفطار وفي السحور.
  8. 6. تناول اللحوم الخالية من الدهون والدسم يعد البروتين جزءًا أساسيًا من نظام غذائي صحي، لكن قطع اللحم الدهنية يمكن أن تؤدي إلى عدم الراحة في الجهاز الهضمي مثل النفخة والألم عند تناولها.
  9. 7. تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك وهي البكتيريا النافعة مثل الزبادي التي لها دور جيد في تحسين عملية الهضم، وكذلك في زيادة سرعة وتيرة نقل الطعام إلى الأمعاء الدقيقة.
  10. 8. تناول المشروبات الدافئة مثل الزنجبيل والشاي بالنعناع مع الليمون تساهم هذه المشروبات في تعزيز عملية الهضم وإراحة الجهاز الهضمي وتهدئة المعدة وعلاج اضطراباتها، لأنها غنية بمضادات الأكسدة التي تعزز المناعة وتساهم في طرد الغازات وعلاج النفخة، وينصح بتناول الزنجبيل في رمضان بشكل خاص. 9. الإقلاع عن العادات السيئة كالتدخين، والإفراط في تناول الكافيين مثل الشاي والقهوة.
  11. 10. ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة بانتظام بعد وجبة الإفطار الدسمة بساعتين مثل المشي أو تمارين القرفصاء التي تساعد على تعزيز حركة الدورة الدموية وعمل الجهاز الهضمي.
  12. 11. الراحة البدنية والنوم الكافي في رمضان ويجب أخذ قسط كافٍ من النوم الجيد بشكل ‫يعزز عمل الجهاز المناعي، حيث أن النوم ‫يؤثر في مستويات الجوع والشبع، وأن الحرمان الجزئي من النوم يرتبط بالتغيّرات، التي تحصل في هرموني تنظيم ‫الشهية: هرمون الشبع "اللبتين"، وهرمون الجوع "الغريلين". 12. عدم تناول الوجبات السريعة على السحور تحل وجبة السحور مكان وجبة الإفطار العادية ويفضل أن تتألف من نفس الأطعمة التي تؤكل عادة في الصباح مثل الحليب ومشتقاته، والبيض والخبز الأسمر، ويفضل إضافة الخضراوات والفواكه إليها والابتعاد عن تناول الموالح مثل المخللات والجبن
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