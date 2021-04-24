12نصيحة لتفادي النفخة وعسر الهضم في رمضان

السبت 24 إبريل-نيسان 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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يسبب الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة والإكثار من تناول الدهون والسكريات وقلة الحركة، في أيام رمضان، النفخة وعسر الهضم.

وبهذا الخصوص قدم الطبيب مختار فاتح بي ديلي، من جامعة إزمير الخاصة في تركيا، 12 نصيحة لتفادي التخمة والإمساك والحرقان خلال هذا الشهر، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول.