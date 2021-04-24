قرارات سعودية مفاجئة تمنع دخول محاصيل لبنانية والسلطات تكشف التفاصيل

السبت 24 إبريل-نيسان 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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قررت السعودية أمس، منع دخول المحاصيل اللبنانية من خضراوات وفواكه أو عبورها من أراضيها، اعتباراً من الساعة التاسعة من صباح غد (الأحد)، وذلك بعد إحباط تهريب أكثر من مليوني قرص مخدر مخبأة في شحنات هذه المنتجات الزراعية.

وأوضحت السعودية أن الجهات المعنية لاحظت تزايد استهداف المملكة من مهربي المخدرات التي مصدرها لبنان أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية، واستخدام المنتجات اللبنانية لتهريب المخدرات إلى أراضي المملكة، سواءً من خلال الإرساليات الواردة إلى أسواقها أو بقصد العبور إلى الدول المجاورة.

وأشار البيان إلى أن السلطات اللبنانية لم تتخذ إجراءات لوقف تلك الممارسات، على الرغم من المحاولات العديدة لحثها على ذلك.

وجاء في البيان السعودي أنه حرصاً على حماية مواطني المملكة والمقيمين على أراضيها فقد تقرر منع دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى حين تقديم السلطات اللبنانية ضمانات كافية وموثوقة واتخاذها الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات التهريب ضد المملكة.

وأشار البيان إلى أن وزارة الداخلية السعودية ستتابع بالاشتراك مع الجهات المعنية رصد الإرساليات الأخرى القادمة من لبنان للنظر في مدى الحاجة إلى اتخاذ إجراءات مماثلة.

وعلى الجانب اللبناني، تحركت وزارة الخارجية للضغط على السلطات الأمنية لمعالجة القضية ودعت إلى العمل «بأقصى الجهود لضبط كل عمليات التهريب عبر تكثيف نشاط الأجهزة الأمنية والجمارك على المعابر الحدودية في ضوء القوانين اللبنانية التي تجرّم الاتجار وتهريب وتعاطي المخدرات»