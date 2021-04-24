تفاصيل معارك المشجح والكسارة للساعات الماضية والجيش الوطني يعلن عن عمليات نوعية وخسائر فادحة للمليشيات الحوثية

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أعلن الجيش الوطني ، تدمير طائرتين مفخختين تابعتين للحوثيين أثناء اقترابهما من جبهة المشجح، غربي محافظة مأرب.
وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة إن قوات الجيش الوطني خاضت معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهتي المشجح والكسارة غربي مأرب، وتمكنت خلالها من تدمير ثلاثة أطقم عسكرية كانت محمّلة بالأسلحة والذخائر.
وأكد أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تكبّدت خسائر بشرية ومادية كبيرة بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية.
وأضاف أن دفاعات الجيش الوطني اعترضت ودمّرت طائرتين مفخختين أثناء اقترابهما من سماء جبهة المشجح، فيما دمّرت مدفعية الجيش الوطني 3 أطقم كانت محمّلة بأسلحة وذخائر، كما استهدفت مواقع حوثية متفرقة وكبّدتها خسائر بشرية ومادية.
وعلى وقع المعارك، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية تحركات وتعزيزات الميليشيات الحوثية غرب مأرب وألحق بها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد منها تدمير 5 عربات مدرعة و3 أطقم كانت تحمل تعزيزات، مما أدى لمصرع كل من كانوا على متنها.
ودكت مدفعية الجيش الوطني مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي الانقلابية غربي مأرب.
وتخوض قوات الجيش اليمني معارك عنيفة ضد عناصر الميليشيات الانقلابية غربي مأرب.
إلى ذلك، تمكنت قوات الجيش الوطني، مساء الجمعة، من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية بجبهة مقبنة، غربي تعز. كما أوضح مصدر ميداني أن مواجهات متقطعة دارت في مناطق الطوير بجبهة مقبنة، بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي