التحالف يعلن عن إحباط هجوم ب 3مسيرات للمليشيات الحوثية بتجاه المملكة

السبت 24 إبريل-نيسان 2021 الساعة 01 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن اعتراض وتدمير 3 طائرات من دون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه مناطق مدنية في جازان وخميس مشيط جنوب السعودية أمس (الجمعة).

وأكد التحالف اتخاذه «الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني».

وأعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها واستنكارها الشديدين للمحاولات الحوثية الفاشلة بإطلاق ثلاث طائرات مسيرة «مفخخة» بطريقة متعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.

وأكد الدكتور يوسف العثيمين، الأمين العام، على إدانة منظمة التعاون الإسلامي للممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يمدها بالمال والسلاح، التي تعـد «جرائم حرب» تخالف الأعراف الدولية والقوانين الإنسانية.

وجدد التأكيد على وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها