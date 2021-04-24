36 صاروخ من قطاع غزة على إسرائيل والجيش الإسرائيلي يعلن تفاصيل وحجم الكارثة

السبت 24 إبريل-نيسان 2021 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه رصد إطلاق 36 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، لافتا إلى أن القبة الحديدية الإسرائيلية اعترضت 6 فقط.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان "خلال ساعات الليلة الماضية أطلقت 36 قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية حيث اعترضت القبة الحديدية 6 منها بينما سقطت معظم القذائف في مناطق مفتوحة ولذلك ووفق السياسة المتبعة لم يتم اعتراضها".

خلال ساعات الليلة الماضية أطلق مخربون فلسطينيون 36 قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو الأراضي الاسرائيلية حيث اعترضت القبة الحديدية 6 منها بينما سقطت معظم القذائف في مناطق مفتوحة ولذلك ووفق السياسة المتبعة لم يتم اعتراضها

وأضاف أدرعي "بعد تقييم الوضع في القيادة الجنوبية العسكرية تقرر عدم فرض أية قيود على الجبهة الداخلية في منطقة غلاف غزة".

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن الليلة الماضية تفعيل صافرات الإنذار في مناطق بجنوب البلاد في ظل إطلاق القذائف الصاروخية من محيط قطاع غزة.

في المقابل أغارت مقاتلات إسرائيلية على بنى تحتية تحت أرضية ومنصات إطلاق قذائف صاروخية تابعة لمنظمة حماس في قطاع غزة.

ولم يعلن الجيش الإسرائيلي عن وقوع أي أضرار أو إصابات نتيجة سقوط باقي القذائف في مناطق مفتوحة.

يأتي ذلك على خلفية استمرار المواجهات بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية والمستوطنين في القدس منذ عدة أيام، حيث أصيب ثمانية فلسطينيين برصاص الشرطة الإسرائيلية في ما جرى اعتقال آخرين خلال مواجهات في محيط البلدة القديمة بالقدس الشرقية.

واستخدمت قوات الشرطة الإسرائيلية الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الفلسطينيين الذين خرجوا تنديدا باعتداءات المستوطنين على منازل وممتلكات الفلسطينيين بأحياء القدس ورفضا لاقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى التي تتم بحماية الشرطة الإسرائيلية