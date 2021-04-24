وزير الخارجية: الحوثيون ليسوا جادين لتحقيق السلام

السبت 24 إبريل-نيسان 2021 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الجمعة 23 أبريل/نيسان، خلال اتصال هاتفي مع السفير الأمريكي كريستوفر هينزل مستجدات الأوضاع في اليمن.



وقال بن مبارك، إن "المليشيات الحوثية مازالت مستمرة في عدوانها وتصعيدها العسكري في مأرب ضد المدنيين والنازحين رغم المبادرات والتنازلات التي قدمت في سبيل تحقيق السلام"، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وأوضح أن استمرار هذا التصعيد العسكري يرسل إشارة واضحة بأن المليشيات الحوثية غير مهتمة وليست جادة بتحقيق أي تقدم في عملية السلام.



كما اعتبر أن ذلك "يظهر بوضوح أن قرار هذه المليشيات مرهون بالنظام الإيراني الذي يستخدمهم لتنفيذ أجندته الخبيثة في سبيل زعزعة استقرار اليمن والإقليم".



وأعرب بن مبارك عن تقدير الحكومة اليمنية للدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة الأمريكية لليمن، وتقديرها للجهود التي يبذلها مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الى اليمن تيم ليندرن كينغ لإحلال السلام في اليمن.



وجدد موقف الحكومة الداعم للجهود الدولية الهادفة لتحقيق السلام العادل والمستدام والمبني على المرجعيات الثلاث.



من جانبه جدد السفير الأمريكي موقف بلاده الداعم للحكومة الشرعية ولأمن ووحدة واستقرار اليمن.



وأشار إلى أن التصعيد العسكري في مأرب يشكل تهديداً لجهود السلام الحالية، مجدداً التزام الولايات المتحدة بمواصلة الجهود لدعم عملية السلام وإنهاء الحرب في اليمن.