نائب إيراني يطالب بمصادرة ممتلكات الرئيس الإيراني ووزير الخارجية ظريف .. ماهي الأسباب؟

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دعا نائب إيراني إلى مصادرة جميع ممتلكات وأصول فريق التفاوض الإيراني في فيينا، بــمن فيهــم الرئيس حسن روحــاني ووزير الخـــارجية محمد جواد ظريف، في حال فشل رفع العقوبات المفروضة على إيران.
وكتب إحسان أركاني النائب عن مدينة نيشابور الواقعة شمال شرقي البلاد، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إن "أهم انتقاد يوجه إلى وعود روحاني غير المثمرة حول الاتفاق النووي هو غياب الضامن التنفيذي لهذه الوعود".
وأضاف أنه "يُقترح في محادثات فيينا مصادرة جميع ممتلكات وأصول ومنازل الرئيس حسن روحاني ووزير خارجيته جواد ظريف، وعباس عراقجي كبير المفاوضين وغيرهم من المفاوضين كضمان، وبيعها لصالح الشعب الإيراني إذا لم يتم رفع العقوبات".
وانطلقت في العاصمة النمساوية فيينا، مطلع نيسان/أبريل الحالي، مفاوضات بين وفود من الدول المعنية بالاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الكبرى في 2015، لبحث فرص عودة الولايات المتحدة للاتفاق، ورفع عقوباتها عن إيران.
واتفقت أطراف الاتفاق النووي على مواصلة المشاورات، على مستوى الخبراء، لمناقشة الجوانب الفنية وتفاصيل القضايا المتعلقة برفع العقوبات عن إيران.