تدمير 35 آلية عسكرية للحوثيين وإسقاط طائرتين مسيرتين في جبهة ”المشجح“

السبت 24 إبريل-نيسان 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قالت مصادر عسكرية، الجمعة 23 أبريل/نيسان، بان مليشيا الحوثي الإنقلابية تكبدت خسائر فادحة في العتاد العسكري خلال الساعات الماضية في المعارك الدائرة غربي محافظة مأرب، شمال شرق اليمن.



وأكدت المصادر، إن مقاتلات التحالف العربي دمرت 23 آلية تابعة لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران، كانت متوجهة إلى جبهة المشجع التي تشهد معارك عنيفة منذ عدة أيام..



وارتفعت أعداد الآليات الحوثية التي تم تدميرها منذ مساء أمس إلى 35 آلية بعد تدمير 12طقماً وعربة قتالية مساء أمس الخميس بنيران مدفعية الجيش ومقاتلات التحالف العربي.



في السياق ذكرت مصادر عسكرية، أن او دفاعات الجيش أسقطت طائرتين مسيرتين للمليشيا الحوثية بذات الجبهة غربي مأرب.



وأوضحت أن قوات الجيش تمكنت من اسقاط طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما مليشيا الحوثي لاستهداف مواقع الجيش.



ومنذ مطلع فبراير الماضي، تشهد جبهات القتال المحيطة بمأرب معارك مستمرة وضارية، وذلك إثر هجمات المليشيات الإرهابية في محاولة للتقدم نحو المدينة، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل وتلقت ضربات موجعة وخسائر كبيرة.