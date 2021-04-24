هذا ما حدث اليوم «للحوثيين» بأطراف «مـأرب» على يد قوات الشرعية وضربات صقور التحالف.. خسائر فادحة

السبت 24 إبريل-نيسان 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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تكبّدت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم الجمعة، خسائر بشرية ومادية كبيرة بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في جبهتي المشجح والكسارة بأطراف محافظة مأرب.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة،عن مصدر عسكري قولة :إن أبطال الجيش الوطني خاضوا معارك عنيفة ضد المليشيا الحوثية في جبهتي المشجح والكسارة بأطراف محافظة مأرب خلال الساعات الماضية وكبّدوها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأضاف أن دفاعات الجيش اعترضت ودمّرت طائرتين مفخختين أثناء اقترابهما من سماء جبهة المشجح، فيما دمّرت مدفعية الجيش 3 أطقم كانت محمّلة بأسلحة وذخائر، كما استهدفت مواقع حوثية متفرقة وكبّدتها خسائر بشرية ومادية.

وعلى وقع المعارك، استهدف طيران التحالف تحركات وتعزيزات المليشيا الحوثية غرب مارب وألحق بها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد منها تدمير 5 عربات مدرعة و3 أطقم كانت تحمل تعزيزات ومصرع كل من كانوا على متنها.