إب تستيقظ على جريمة بشعة هزت الرأي العام.. «تفاصيل»

الجمعة 23 إبريل-نيسان 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-إب

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استيقظت محافظة إب (وسط اليمن) صباح يوم الخميس، على جريمة بشعة، راح ضحيتها ثلاثة أطفال يعملون في قطف القات.

وفي التفاصيل قتل ثلاثة أطفال من اسرة واحدة في منطقة وادي الجنات التابعة لمديرية بعدان بمحافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، بصورة بشعة.

ووفق مصادر محلية واعلامية متطابقة؛ فان الاطفال ينتمون لأسرة العمير، من قرية المعقاب، قتلوا على يد مسلح مجهول في طريق يسمى الأديب عقب صلاة فجر الخميس.

وأشارت المصادر إلى أن الأطفال قتلوا أثناء ذهابهم الى السحول للعمل في إحدى مزارع القات.

والاطفال الثلاثة القتلى هم: أنور عبده العمير (16 عاما)، نور الدين عبده العمير (14 عاماً)، و محمد نعمان العمير (13 عاماً).

والأطفال الضحايا كانوا يعملون بشكل يومي في قطف القات مع بائعي القات بالجملة في منطقة السحول التي تبعد عن قريتهم نحو 15كم.

ولا يعرف حتى الآن، هوية القاتل وأسباب أو دوافع الجريمة البشعة، فيما تم نقل جثامين الأطفال الثلاثة الى ثلاجة الموتى.