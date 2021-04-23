اليمن تقرر تعليق جميع الرحلات الجوية المتجهة الى الهند وتوضح السبب دولة تستدعي الجيش لمواجهة كورونا إب تستيقظ على جريمة بشعة هزت الرأي العام.. «تفاصيل» إيران تعرض على السعودية وقف هجمات الحوثيين عليها مقابل شرط واحد تفاصيل احباط السعودية محاولة تهريب أكثر من 2 مليون قرص مخدر وعلاقة قرار منع دخول الفواكة والخضروات أول رحلة خارجية للرئيس الأمريكي جو بايدن هل يرث ”طارق صالح“ الدور السياسي لـ”أحمد علي“..؟ تقرير قائد القيادة المركزية الأمريكية: نعطي السعودية إشعارا مسبقا بشأن الهجمات من اليمن بعد سنوات من القطيعة..تقارب رسمي «إمارتي- تركي» جديد ما حقيقة هروب رئيس شركة تركية للعملات المشفرة بمئات الملايين من الدولارات؟
استيقظت محافظة إب (وسط اليمن) صباح يوم الخميس، على جريمة بشعة، راح ضحيتها ثلاثة أطفال يعملون في قطف القات.
وفي التفاصيل قتل ثلاثة أطفال من اسرة واحدة في منطقة وادي الجنات التابعة لمديرية بعدان بمحافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، بصورة بشعة.
ووفق مصادر محلية واعلامية متطابقة؛ فان الاطفال ينتمون لأسرة العمير، من قرية المعقاب، قتلوا على يد مسلح مجهول في طريق يسمى الأديب عقب صلاة فجر الخميس.
وأشارت المصادر إلى أن الأطفال قتلوا أثناء ذهابهم الى السحول للعمل في إحدى مزارع القات.
والاطفال الثلاثة القتلى هم: أنور عبده العمير (16 عاما)، نور الدين عبده العمير (14 عاماً)، و محمد نعمان العمير (13 عاماً).
والأطفال الضحايا كانوا يعملون بشكل يومي في قطف القات مع بائعي القات بالجملة في منطقة السحول التي تبعد عن قريتهم نحو 15كم.
ولا يعرف حتى الآن، هوية القاتل وأسباب أو دوافع الجريمة البشعة، فيما تم نقل جثامين الأطفال الثلاثة الى ثلاجة الموتى.