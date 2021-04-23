إيران تعرض على السعودية وقف هجمات الحوثيين عليها مقابل شرط واحد

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قالت وكالة رويترز، إن إيران وعدت باستخدام نفوذها لوقف هجمات الحوثيين على السعودية، وطلبت في المقابل أن تدعم الرياض المحادثات النووية المقرر انعقادها في فيينا.
ونقلت الوكالة عن مسؤولين بالشرق الأوسط وأربعة مصادر دبلوماسية قولها: إن العرض جاء خلال محادثات جمعتها بالجانب السعودي في بغداد خلال وقت سابق من شهر إبريل/نيسان الجاري.
واشارت إلى أن الجولة الثانية من المحادثات ستنعقد هذا الشهر، لكن لم يتحدد بعد موعد لها.
وبحسب مصادر الوكالة، فقد كان التركيز الأساسي في المحادثات بين الطرفين حتى الآن على اليمن، حيث يصعّد الحوثيون هجماتهم الصاروخية وعبر الطائرات المسيّرة على السعودية.
وفي وقت سابق قالت رويترز ان مسؤولين سعوديين وإيرانيين يعتزمون عقد مزيد من المحادثات المباشرة هذا الشهر لكن لم يتحدد بعد موعد لها، بهدف تهدئة حدة التوتر بين البلدين في خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار الإقليمي، واليمن على رأس الملفات التي سيجري مناقشتها.