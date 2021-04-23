أول رحلة خارجية للرئيس الأمريكي جو بايدن

الجمعة 23 إبريل-نيسان 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-متابعات

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يشارك الرئيس الأميركي جو بايدن في حزيران/يونيو القادم في قمتي مجموعة السبع في بريطانيا وحلف الأطلسي في بروكسل في أول رحلة له إلى الخارج، كما أعلن البيت الأبيض، الجمعة.

وسيشارك بايدن في قمة مجموعة السبع من 11 إلى 13 حزيران/يونيو في بريطانيا، ثم في قمة قادة دول الحلف الأطلسي في بروكسل في 14 منه.