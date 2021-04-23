قائد القيادة المركزية الأمريكية: نعطي السعودية إشعارا مسبقا بشأن الهجمات من اليمن

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قال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الفريق أول فرانك ماكنزي، إن أمريكا تعطي السعودية إشعارا مسبقا بشأن الهجمات الحوثية من اليمن حين تكون قادرة على ذلك.
وأضاف في تصريح صحفي، أن إيران ستواصل تهديد المصالح الأمريكية ومصالح الحلفاء، مشيرا إلى أن تحركات إيران بشأن برنامجها النووي “يمكن العدول عنها”.
وتابع: “قوة الصواريخ البالستية هي التهديد الأكبر بالنظر إلى التهديد الإيراني”، مؤكدا عدم وجود احتمالات للإنجرار إلى حرب ضد إيران.