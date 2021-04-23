آخر الاخبار

قائد القيادة المركزية الأمريكية: نعطي السعودية إشعارا مسبقا بشأن الهجمات من اليمن بعد سنوات من القطيعة..تقارب رسمي «إمارتي- تركي» جديد ما حقيقة هروب رئيس شركة تركية للعملات المشفرة بمئات الملايين من الدولارات؟ مصرع عشرات الحوثيين وتدمير اليات عسكرية في معارك متواصلة بـ”المشجح“ إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة بشأن الهجوم الصاروخي على مفاعل ديمونا رسائل سعودية بخصوص ”سقطرى“ ووفد رفيع برئاسة ”المالكي“ يصل الأرخبيل هل يعني اتهام أمريكا لإيران بدعم "الحوثيين“ فشلاً لمساعي وقف الحرب في اليمن؟ توجيه للملك عبدالله بشأن الموقوفون على ذمة الفتنة الأخيرة في البلاد بحجة إقامة عزاء لأحد شهداء الجيش بمأرب.. مليشيا الحوثي تقتحم قرية في ذمار وتختطف عددا من ابنائها مروج «حشيش وشبو» يقع في قبضة رجال الأمن

قائد القيادة المركزية الأمريكية: نعطي السعودية إشعارا مسبقا بشأن الهجمات من اليمن

الجمعة 23 إبريل-نيسان 2021 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 761

 

قال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الفريق أول فرانك ماكنزي، إن أمريكا تعطي السعودية إشعارا مسبقا بشأن الهجمات الحوثية من اليمن حين تكون قادرة على ذلك.

 

وأضاف في تصريح صحفي، أن إيران ستواصل تهديد المصالح الأمريكية ومصالح الحلفاء، مشيرا إلى أن تحركات إيران بشأن برنامجها النووي “يمكن العدول عنها”.

 

وتابع: “قوة الصواريخ البالستية هي التهديد الأكبر بالنظر إلى التهديد الإيراني”، مؤكدا عدم وجود احتمالات للإنجرار إلى حرب ضد إيران.

  
إقراء أيضاً
مصرع عشرات الحوثيين وتدمير اليات عسكرية في معارك متواصلة بـ”المشجح“
رسائل سعودية بخصوص ”سقطرى“ ووفد رفيع برئاسة ”المالكي“ يصل الأرخبيل
هل يعني اتهام أمريكا لإيران بدعم "الحوثيين“ فشلاً لمساعي وقف الحرب في اليمن؟
بحجة إقامة عزاء لأحد شهداء الجيش بمأرب.. مليشيا الحوثي تقتحم قرية في ذمار وتختطف
مروج «حشيش وشبو» يقع في قبضة رجال الأمن
الرئيس هادي يجتمع بـ «علي محسن وعبدالملك وبن دغر والبركاني»
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس