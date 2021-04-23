ما حقيقة هروب رئيس شركة تركية للعملات المشفرة بمئات الملايين من الدولارات؟

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أعلنت شركة العملات المشفرة التركية المعروفة باسم Thodex اليوم الخميس، وقف عملياتها بعد فرار رئيسها التنفيذي المفاجئ من البلاد في ظل مزاعم بسرقته لمئات الملايين من الدولارات.
ونقل موقع إذاعة "مونت كارلو" عن وسائل إعلام محلية أن المدعي العام التركي في اسطنبول فتح تحقيقا في الواقعة وأن الشرطة تفتش مكاتب الشركة.
وذكرت الشركة في بيان بوقت سابق أن منصة التداول عاجزة عن مواصلة عملياتها مع وجود المؤسس والرئيس التنفيذي فاروق فاتح أوزير خارج تركيا.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة Thodex قد قال في بيان على موقع الشركة الإلكتروني إن الشركة لم تتمكن من مواصلة العمليات التجارية بعد أن فشل فاروق فاتح أوزير في نقل "أسهمه إلى مستثمر آخر".
ولم يعرف بعد إلى أين غادر أوزير ولا موعد عودته إلى تركيا، في ظل أنباء وتقارير تحدثت عن هربه إلى ألبانيا يوم الثلاثاء. كما تم نشر صورة يزعم أنها له في المطار.