مصرع عشرات الحوثيين وتدمير اليات عسكرية في معارك متواصلة بـ”المشجح“

الجمعة 23 إبريل-نيسان 2021 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت قوات الجيش الوطني، الخميس 23 نيسان/أبريل، مصرع وإصابة العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية غربي محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن).



وبحسب بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة فان قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية يخوضون معارك مستمرة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة المشجح.



وأكد البيان، أن المعارك التي دارت رحاها خلال الساعات الماضية؛ "أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية بين قتيل وجريح".



وأضاف أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقع متفرقة للمليشيا الانقلابية وكبّدتها خسائر بشرية ومادية كبيرة منها 3 أطقم تحمل عيارات.



وقال إن "طيران تحالف دعم الشرعية استهدف تعزيزات وتجمعات المليشيا الحوثية في المشجح ومواقع نو أخرى متفرقة غرب مأرب".



وذكر أن الغارات "كبدت المليشيا خسائر كبيرة، منها 4 عربات مدرعة و5 أطقم تحميل تعزيزات ومصرع جميع من كانوا على متنها".



ومنذ مطلع فبراير الماضي، تشهد جبهات القتال المحيطة بمأرب معارك مستمرة وضارية، وذلك إثر هجمات المليشيات الإرهابية في محاولة للتقدم نحو المدينة، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل وتلقت ضربات موجعة وخسائر كبيرة.