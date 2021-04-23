رسائل سعودية بخصوص ”سقطرى“ ووفد رفيع برئاسة ”المالكي“ يصل الأرخبيل

الجمعة 23 إبريل-نيسان 2021 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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وصل وفد عسكري سعودي، الخميس 23 أبريل/نيسان، إلى محافظة أرخبيل سقطرى الخاضعة لسيطرة ميليشيات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، منذ انقلابها على السلطة المحلية الشرعية في يونيو 2020م.

وقال وزير الثروة السمكية السابق فهد كفاين في تغريدة على "تويتر"، إن "الناطق الرسمي للتحالف العربي ( العميد تركي المالكي) يصل سقطرى بمعية وفد عسكري"، لافتا إلى أن هناك توجه لحل الاشكالية الناتجة عن الانقلاب على مؤسسات الدولة في أرخبيل سقطرى.



وأضاف، أن هناك "رسائل من الجانب السعودي بالسعي لحل الإشكالية في أرخبيل سقطرى بعد تصاعد المطالبات المحلية بالإيفاء بالالتزام بما تعهدت به السعودية في هذا الصدد".



وتابع: "هناك رغبة مشتركة للإسراع بعودة الوضع إلى طبيعته في أرخبيل سقطرى وعودة الدولة والسلطة المحلية وتفعيل او مؤسسات الدولة، وذلك بعد أن تفاقمت الأزمة هناك وأدت الى انهيار أمني ومعيشي وخدماتي في الأرخبيل".



وقال كفاين: "ننتظر إجراءات عملية تعقب التشاور حول آلية التنفيذ لعودة السلطة المحلية إلى العمل وتفعيل مؤسسات الدولة وبصورة عاجلة وبما يضمن توقف الانحدار الذي تعيشه الأوضاع الخدمية والأمنية في أرخبيل سقطرى".



وذكر أن الإجراءات العملية والتنفيذ على الأرض لما تم الاتفاق عليه في الرياض في عودة الدولة وتفعيل مؤسساتها وإنهاء الانقلاب وآثاره في أرخبيل سقطرى؛ ستبقى هي النتيجة المطلوبة من كل المحاولات التي تبذل في هذا الجانب ولم يعد الوقت كاف لمزيد من تأخير الإجراء على حساب معاناة المواطنين.

ولم تعلن السعودية وصول وفدها العسكري إلى سقطرى وأهداف الزيارة حتى اللحظة.

وفي يونيو/حزيران الماضي، سيطرت مليشيات المجلس الانتقالي بدعم إماراتي على أرخبيل سقطرى بعد مواجهات مع القوات الحكومية، وذلك بعد سنوات من مساعٍ ومحاولات عديدة من الإمارات لبسط نفوذها على هذه الجزيرة الاستراتيجية.