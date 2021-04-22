بحجة إقامة عزاء لأحد شهداء الجيش بمأرب.. مليشيا الحوثي تقتحم قرية في ذمار وتختطف عددا من ابنائها

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اقتحمت مليشيات الحوثي، مساء الأربعاء، قرية بيت الجبر بمحافظة ذمار واختطفت 3 من أبنائها، بحجة إقامة عزاء في أحد شهداء الجيش الوطني بمأرب.
ونقلت وكالة (سبأ) الرسمية عن مصدر محلي قوله ، أن ميليشيا الحوثي اختطفت خلال المداهمة كل من أحمد علي الجبر ومحمد يحيى الجبر وصدام محمد الجبر ونقلتهم إلى سجن إدارة أمن مديرية جبل الشرق.
ونفى المصدر المحلي وجود أي مراسيم عزاء أقيمت في القرية كما تدعي المليشيات الإنقلابية وتبرر اقتحامها الغاشم للقرية وشنها حملة اختطافات واسعة ضد أبنائها،حد تعبير المصدر.
المصدر أضاف ان اقتحام قرية بيت الجبر يأتي في إطار سياسة التضييق والتنكيل الممنهجة التي تتبعها مليشيا الحوثي في التعامل مع المواطنين في جميع مناطق سيطرتها بهدف ترهيبهم وإخضاعهم.
يذكر ان شرطة الدوريات بمأرب نعت امس الاول النقيب عبدالولي الجبر احد ضباط النجدة،وقالت في بيان نعي انه استشهد في معارك بجبهة الكسارة غرب المحافظة.