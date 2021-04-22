مروج «حشيش وشبو» يقع في قبضة رجال الأمن

الخميس 22 إبريل-نيسان 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-متابعات

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تمكن منتسبو إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت، الأربعاء من القبض على مروج لمادتي الحشيش والشبو المخدرة، وذلك أثناء قيامه بعملية الترويج داخل مدينة المكلا،عاصمة محافظة حضرموت شرق اليمن.

وتم ضبط المتهم وبحوزته قرابة ٤٠٠ جرام من مادة الحشيش المخدر، وكمية من مادة الشبو، وأدوات الترويج من ميزان حساس وأكياس حرارية وأدوات تقطيع، في منزله بمنطقة روكب.

وأكد المقدم عبدالله لحمدي، مدير إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت أن العملية جاءت وفق تحر ورصد دقيق للمروجين وملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم لتقديمهم لجهات الاختصاص لينالوا جزاءهم.

وثمن التعاون الملموس من رؤساء الأحياء وعقال الحارات، حاثاً على ضرورة تضافر الجهود بين إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت واللجان المجتمعية والمجتمع ككل للحد من انتشار ظاهرة المخدرات، بكل السبل المتاحة.