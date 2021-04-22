مرشح لرئاسة إيران يدلي باعترافات خطيرة بشأن الحوثيين ويكشف مهمة مستشاري نظام طهران في اليمن

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اعترف مسؤول إيراني كبير بتقديم الدعم العسكري للحوثيين، متفاخراً بتزويدهم بالأسلحة ومساعدتهم في تطويرها، كاشفاً وجود مستشارين عسكريين في اليمن لمساعدة الحوثيين.
وقال الجنرال رستم قاسمي، مساعد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في حوار مع قناة روسيا اليوم: نحن نقدم مساعدات استشارية عسكرية للحوثيين وكل ما يمتلكه الحوثيون من أسلحة ناتج عن مساعداتنا.
وأضاف: نحن ساعدناهم في تكنولوجيا صناعة السلاح، لكن صناعة السلاح تتم في اليمن، هم يصنعونها بأنفسهم، هذه الطائرات المسيرة والصواريخ صناعة يمنية.
وأكد رستم قاسمي، الذي يستعد للترشح للانتخابات الرئاسية في إيران، وجود مستشارين عسكريين إيرانيين في اليمن، وقال: "يوجد عدد قليل من المستشارين لا يتجاوزن عدد أصابع اليد".
وفي رده على سؤال حول مهمتهم، قال "مهمتهم تقديم الاستشارات".
وقال مساعد رئيس فيلق القدس انه لم يعد هناك حالياً "حاجة لإرسال السلاح"، لكنه قال إنهم أرسلوا سلاح في وقت سابق "بشكل محدود جداً لأن اليمن كان لديه جيشاً قوياً وأسلحة جيدة، والجيش اليمني بدأ الى جانب أنصار الله في مواجهة الحرب وكان لديه امكانات جيدة، ونحن قدمنا الاستشارات أكثر مقارنة بتقديمنا السلاح".
وحول الهجمات التي تنفذها اسرائيل ضد ايران والرد الإيراني عليها قال رستم إن "إيران لديها الكثير من الأصدقاء في المنطقة وهم من يردون عليها وهم ردوا على هذه الهجمات، لدينا الكثير من الأصدقاء في المنطقة وهم لن يسمحوا للاجراءات الاسرائيلية أن تمر من دون رد".
وحول ما اذا كان هؤلاء يردون نيابة عن إيران قال: لدينا الكثير من الأصدقاء في المنطقة والعالم وعلى اسرائيل أن تعلم أن أعمالها لن تمر من دون رد.
وحول ما إذا كان الحوثيون ردوا نيابة عن ايران في خليج عمان مثلا قال إن "اليمنيين (يقصد الحوثيين) أصدقاءنا ويمكنهم الرد بسهولة وهم يفعلون ذلك".
وعندما سأله المذيع هل ردوا حتى الآن وأين، قال رستم قاسمي: لقد ردوا ونشر بعض ذلك في وسائل الاعلام.