الحكومة اليمنية : تحذر من مخططات إيران وتطالب دول دائمة العضوية في مجلس الأمن القيام بمسؤولياتها القانونية

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نددت الحكومة اليمنية بتصريحات إيرانية واعتبرتها اعترافا رسميا جديدا من نظام طهران بالمشاركة الميدانية في الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الإرهابية في البلاد منذ ستة أعوام.
واعتبر معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، تصريحات قائد ما يسمى بـ«فيلق القدس» الإرهابي الإيراني العميد إسماعيل قآني، التي نشرتها وكالة تسنيم الإيرانية، تأكيدا على انخراط الفيلق في القتال إلى جانب المليشيا الإرهابية، إضافة لتهريب الأسلحة والخبراء والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.
وقال الوزير الإرياني في التصريح الذي بثته «وكالة الأنباء اليمنية الرسمية»: إن تصريحات قيادات ما يسمى بـ«فيلق القدس» والحرس الثوري تؤكد التورط الإيراني في الانقلاب الذي نفذته مليشيا الحوثي، وانتهاكها للقوانين والمواثيق الدولية بالتدخل في شؤون دولة عضو في الأمم المتحدة، وتحديها السافر لإرادة المجتمع الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية.
وطالب المسؤول اليمني، المجتمع الدولي وفي مقدمته الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بإدانة التدخلات الإيرانية في بلاده والتي قال إنها «تقوض جهود التهدئة وإحلال السلام، وتطيل أمد الحرب والمعاناة الإنسانية، ومساعيها لتحويل الأراضي اليمنية منصة لتنفيذ أجندتها التوسعية ومنطلقا لنشر الفوضى والإرهاب في المنطقة