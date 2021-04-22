الجامعة العربية تكشف عن خيارها الوحيد لحل الأزمة في الصومال

الخميس 22 إبريل-نيسان 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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كشفت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، عن خيارها الوحيد لحل الأزمة في الصومال.

وذكرت الأمانة العامة للجامعة العربية على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، مساء اليوم الخميس، أنها تتابع باهتمام وقلق بالغين التطورات الأخيرة في الصومال والوضع الراهن للحوار السياسي بين الحكومة الفيدرالية، وحكومات الولايات الإقليمية المختلفة، والأطراف الصومالية الأخرى، حول موضوع الانتخابات الوطنية.

وأكد مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، أنها تدعو في هذا السياق الأطراف الصومالية إلى التحلي بأقصى درجات الحكمة، والتمسك بالحوار السياسي خياراً وحيدا، من أجل التوصل إلى اتفاق جامع حول الانتخابات الوطنية القادمة، بما يصب في مصلحة الشعب الصومالي، ويعزز الاستقرار السياسي والأمني، ويساهم في استكمال مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وشدد المصدر على التزام الجامعة الثابت بدعم الصومال، والوقوف مع أهله على جميع الأصعدة، لمساندته في تجاوز صعوبات المرحلة الحالية، والتحديات المختلفة التي تواجه إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتشجيع الوحدة الوطنية، ودفع عجلة الاستقرار والتعافي في ربوع البلاد