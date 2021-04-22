الحكومة اليمنية : تحذر من مخططات إيران وتطالب دول دائمة العضوية في مجلس الأمن القيام بمسؤولياتها القانونية أول دولة عربية يصل عدد المصابين فيها بكورونا إلى مليون الجامعة العربية تكشف عن خيارها الوحيد لحل الأزمة في الصومال ثالث سفيرة في السعودية تؤدي القسم أمام خادم الحرمين إنهيار دوري السوبر الأوروبي وانسحاب الأندية الإنجليزية والإيطالية حراك ومساعي داخل الكونغرس الأمريكي لمعاقبة الوكلاء الإقليميين لإيران وبقاء الحرس الثوري منظمة إرهابية تصريحات نارية أمريكية ضد المليشيات الحوثية وإنهاء الحرب في مأرب تعرف على 7فوائد مذهلة لتناول التفاح هجوم صاروخي سوري على مفاعل نووي إسرائيلي والجيش يؤكد الذهب يصعد بفعل هبوط الدولار
كشفت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، عن خيارها الوحيد لحل الأزمة في الصومال.
وذكرت الأمانة العامة للجامعة العربية على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، مساء اليوم الخميس، أنها تتابع باهتمام وقلق بالغين التطورات الأخيرة في الصومال والوضع الراهن للحوار السياسي بين الحكومة الفيدرالية، وحكومات الولايات الإقليمية المختلفة، والأطراف الصومالية الأخرى، حول موضوع الانتخابات الوطنية.
وأكد مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، أنها تدعو في هذا السياق الأطراف الصومالية إلى التحلي بأقصى درجات الحكمة، والتمسك بالحوار السياسي خياراً وحيدا، من أجل التوصل إلى اتفاق جامع حول الانتخابات الوطنية القادمة، بما يصب في مصلحة الشعب الصومالي، ويعزز الاستقرار السياسي والأمني، ويساهم في استكمال مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وشدد المصدر على التزام الجامعة الثابت بدعم الصومال، والوقوف مع أهله على جميع الأصعدة، لمساندته في تجاوز صعوبات المرحلة الحالية، والتحديات المختلفة التي تواجه إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتشجيع الوحدة الوطنية، ودفع عجلة الاستقرار والتعافي في ربوع البلاد