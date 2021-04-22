ثالث سفيرة في السعودية تؤدي القسم أمام خادم الحرمين

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أدت السفيرة السعودية لدى السويد وآيسلاندا إيناس الشهوان، اليوم (الخميس)، القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بحضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، لتكون بذلك ثالث سعودية تشغل منصب سفيرة لبلادها بعد الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة، آمال المعلمي التي تشغل منصب سفيرة السعودية لدى النرويج.
كما أدى القسم أمام الملك سلمان بن عبد العزيز، بحضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، عبر الاتصال المرئي ـ عدد من سفراء المملكة المعينين حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة.
والتحقت الشهوان بوزارة الخارجية السعودية عام 2007، وهي أول سيدة تشغل منصب سفير من السلك الدبلوماسي، وشغلت عدد من المناصب في الوزارة كان آخرها مستشار نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية.
كما تعد أول سيدة تتولى منصب مدير إدارة في وكالة وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية، وتولت عدد من الملفات السياسية الهامة وشاركت في تمثيل المملكة في العديد من المحافل الإقليمية والدولية، كما ساهمت في تدريب عدد من موظفي الوزارة والقطاعات الحكومية المختلفة عبر تقديم محاضرات وورش عمل في مجال العلاقات الدولية.
وحصلت الشهوان على شهادة الماجستير في مجال العلاقات الدولية من أستراليا، وهي عضو الدفعة الأولى من برنامج قادة المستقبل الذي أطلقته وزارة الخارجية عام 2017، وحاصلة على شهادة برنامج القيادة الناشئة من جامعة هارفرد.
وبجانب السفيرة السعودية لدى السويد وآيسلاندا، أدى القسم كل من، الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز السفير المعين لدى جمهورية البرتغال، والسفير المعين لدى سلطنة عمان عبد الله العنزي، والسفير المعين لدى التشيك عبدالله الرشيد، والسفير المعين لدى كوريا سامي السدحان، والسفير المعين لدى تركمانستان سعيد سويعد، والسفير المعين لدى جمهورية القمر المتحدة عطا الله بن زايد، والسفير المعين لدى جمهورية طاجيكستان وليد الرشيدان، والسفير المعين لدى الجمهورية القرغيزية إبراهيم الراضي، والسفير المعين لدى ألبانيا فيصل حفظي، والسفير المعين لدى جمهورية كينيا خالد السلمان، والسفير المعين لدى أفغانستان فيصل البقمي، والسفير المعين لدى كوبا فيصل الحربي، والسفير المعين لدى تشاد عامر الشهري، والسفير المعين لدى جمهورية بوركينا فاسو فهد الدوسري. حضر أداء القسم، الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي