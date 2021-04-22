ثالث سفيرة في السعودية تؤدي القسم أمام خادم الحرمين

الخميس 22 إبريل-نيسان 2021 الساعة 01 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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أدت السفيرة السعودية لدى السويد وآيسلاندا إيناس الشهوان، اليوم (الخميس)، القسم أمام خادم الحرمين ‏الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بحضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ‏وزير الدفاع السعودي، لتكون بذلك ثالث سعودية تشغل منصب سفيرة لبلادها بعد الأميرة ريما بنت بندر بن ‏سلطان سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة، ‏‎ ‎آمال المعلمي التي تشغل منصب سفيرة السعودية لدى النرويج.

‏ كما أدى القسم أمام الملك سلمان بن عبد العزيز، بحضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، عبر الاتصال ‏المرئي ـ عدد من سفراء المملكة المعينين حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة.‏

والتحقت الشهوان بوزارة الخارجية السعودية عام 2007، وهي أول سيدة تشغل منصب سفير من السلك الدبلوماسي، وشغلت عدد من المناصب في ‏الوزارة كان آخرها مستشار نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية.‏

كما تعد أول سيدة تتولى منصب مدير إدارة في وكالة وزارة الخارجية للشؤون السياسية ‏والاقتصادية، وتولت عدد من الملفات السياسية الهامة وشاركت في تمثيل المملكة في العديد ‏من المحافل الإقليمية والدولية، كما ساهمت في تدريب عدد من موظفي الوزارة والقطاعات ‏الحكومية المختلفة عبر تقديم محاضرات وورش عمل في مجال العلاقات الدولية.

‏ وحصلت الشهوان على شهادة الماجستير في مجال العلاقات الدولية من أستراليا، وهي عضو ‏الدفعة الأولى من برنامج قادة المستقبل الذي أطلقته وزارة الخارجية عام 2017، وحاصلة ‏على شهادة برنامج القيادة الناشئة من جامعة هارفرد.‏

وبجانب السفيرة السعودية لدى السويد وآيسلاندا، أدى القسم كل من، الأمير سعود بن عبد المحسن ‏بن عبد العزيز السفير المعين لدى جمهورية البرتغال، والسفير المعين لدى سلطنة عمان عبد الله العنزي، والسفير ‏المعين لدى التشيك عبدالله الرشيد، والسفير المعين لدى كوريا سامي السدحان، والسفير المعين لدى تركمانستان ‏سعيد سويعد، والسفير المعين لدى جمهورية القمر المتحدة عطا الله بن زايد، والسفير المعين لدى جمهورية ‏طاجيكستان وليد الرشيدان، والسفير المعين لدى الجمهورية القرغيزية إبراهيم الراضي، والسفير المعين لدى ‏ألبانيا فيصل حفظي، والسفير المعين لدى جمهورية كينيا خالد السلمان، والسفير المعين لدى أفغانستان فيصل ‏البقمي، والسفير المعين لدى كوبا فيصل الحربي، والسفير المعين لدى تشاد عامر الشهري، والسفير المعين ‏لدى جمهورية بوركينا فاسو فهد الدوسري. حضر أداء القسم، الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي