إنهيار دوري السوبر الأوروبي وانسحاب الأندية الإنجليزية والإيطالية

الخميس 22 إبريل-نيسان 2021 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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انهار حلم «دوري السوبر» الأوروبي بعد أقل من 72 ساعة على الإعلان عن انطلاقه، وذلك إثر قرار الأندية الإنجليزية الستة انسحابها من مخططاته، لتلحق بها فرق «أتلتيكو مدريد» الإسباني، و«إنتر» و«ميلان» الإيطاليان.

وجاء هذا تزامناً مع إقرار رئيس «يوفنتوس» الإيطالي أندريا أنييلي بصعوبة المضي قدماً في المشروع.

ومع دعوة مجموعة المؤسسين، الذين لم يبقَ منهم في الساحة سوى «ريال مدريد» و«برشلونة» من الناحية الإسبانية، و«يوفنتوس» من الناحية الإيطالية، لعقد اجتماع جديد لإعادة الهيكلة، انسحبت الأندية الإنجليزية، ما يعني أن المشروع دفن في مهده.

وواجه «الدوري الانفصالي» الذي أعلن عنه، الاثنين، لمنافسة دوري الأبطال، رد فعل قوياً، سواء من سلطات كرة القدم الدولية والأوروبية أو رجال السياسة والجماهير، وواجهت الأندية المعنية بالمخطط تهديداً بالحرمان من المشاركة في دوريات بلادها.

وأعرب رئيس الاتحاد الأوروبي السلوفيني ألكسندر سيفيرين عن ارتياحه لعودة الفرق الإنجليزية إلى أسرة كرة القدم الأوروبية، مؤكداً رغبة «يويفا» في «إعادة بناء الوحدة» لأندية القارة العجوز.

في المقابل، أصرّ الإسباني فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد على أن دوري السوبر مشروع رائع لإنقاذ كرة القدم، وألقى باللوم على «الأكاذيب» لعدم قبول الجماهير للبطولة الجديدة