تعرف على 7فوائد مذهلة لتناول التفاح

الخميس 22 إبريل-نيسان 2021 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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لا تقتصر خصائص التفاح في مذاقه الحلو الشهي عند تناوله لوحده أو عند إضافته إلى الأطباق، بل أنه يحتوي على فوائد صحية كثيرة تضاف إلى نكهته الطيبة.

ووفقا لموقع "إيفري داي هيلث" الطبي، فإن الأخصائية الغذائية الأمريكية، جيسيكا ليفينسون، أكدت أنه "تم ربط التفاح بالعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تحسين صحة الأمعاء وتقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب والسمنة وبعض أنواع السرطان".

وفي هذا المقال تطرقت إلى فوائد تناول التفاح على صحة ولياقة الإنسان. يقلل من نسبة الكوليسترول وضغط الدم تمنع الألياف القابلة للذوبان، التي يحتوي عليها التفاح، الكوليسترول من التراكم في بطانة جدران الأوعية الدموية.

وهذا يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية.

تفاح الأحمر أو الأخضر...

خبيرة تغذية توضح أيهما الأفضل لجسم الإنسان ويقلل الاستهلاك المنتظم للتفاح من احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 52%.

يقوي جهاز المناعة يساعد النظام الغذائي الغني بالألياف القابلة للذوبان في تحويل الخلايا المناعية إلى خلايا مضادة للالتهابات، وفق نتائج دراسة أجريت على الحيوانات. كما وجدت دراسة أخرى أن نفس النظام الغذائي يحمي الفئران من الإنفلونزا.

جيد لمرضى السكر توصي الأخصائية الغذائية الأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع 2 بتناول الكثير من التفاح وعدم تصديق الإشاعات، التي تقول إن التفاح مضر لمرضى السكر.

وتعمل الألياف القابلة للذوبان على إبطاء امتصاص السكر في مجرى الدم ولها تأثير إيجابي على مستويات السكر في الدم.

يقي من السرطان لا توجد طريقة مؤكدة للوقاية من السرطان، لكن يمكن للتفاح أن يلعب دورا في هذا الاتجاه.

ووفقا للأخصائية الأمريكية، فإن تناول التفاح يقلل من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، بسبب محتواها العالي من مضادات الأكسدة، والتي تحد من نمو الخلايا السرطانية.

يساعد على إنقاص الوزن يمكن أن يساعد النظام الغذائي الغني بالخضروات والفواكه في الحفاظ على وزن صحي والتخلص من الوزن الزائد.

وتعمل الألياف الموجودة في التفاح على إبطاء عمليات الهضم وتحافظ على الشعور بالامتلاء لفترة أطول، مما يجعلنا أقل عرضة للشعور بالجوع والإفراط في تناول الطعام