هجوم صاروخي سوري على مفاعل نووي إسرائيلي والجيش يؤكد

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قال الجيش الإسرائيلي، إن إنه أطلق صفارات الإنذار في حي أبو قرينات بجنوب إسرائيل بالقرب من مفاعل ديمونة النووي يوم الخميس.
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن صاروخ أرض-جو انطلق من داخل سوريا سقط جنوب إسرائيل.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "قوات جيش الدفاع الإسرائيلي رصدت إطلاق صاروخ أرض-جو من داخل سوريا باتجاه الأراضي الإسرائيلية سقط في منطقة النقب".
وأضاف، أنه "ردا على ذلك هاجمت قواتنا بطارية الدفاع الجوي التي أطلقت الصاروخ من سوريا، بالإضافة إلى بطاريات صواريخ أرض-جو أخرى داخل الأراضي السورية".
وأوضح أفيخاي، أن "الحديث عن صاروخ أرض-جو أطلق من سوريا وتجاوز هدفه وانزلق نحو إسرائيل ولم يطلق ليستهدف منطقة معينة في إسرائيل".
وأعاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نشر نغريدة لقناة "العربية" السعودية تنقل فيها تصريحات له، بعدم وجود خسائر أو أضرار في الهجوم الصاروخي السوري
على جانب آخر، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، ليل الأربعاء (الخميس بالتوقيت المحلي)، أن وسائط الدفاع الجوي السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في منطقة الضمير بريف العاصمة دمشق.
وفي ذات الصدد، أعلن مصدر عسكري سوري، أن "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق".
وأضاف المصدر، أن "وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، كما أدى العدوان إلى جرح أربعة جنود ووقوع بعض الخسائر المادية