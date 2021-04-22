آخر الاخبار

الذهب يصعد بفعل هبوط الدولار ريال مدريد يثأر من قادش وينقض على صدارة "الليغا" فضيحة مدوية «للحوثيين»..إيران تقر لأول مره بمشاركتها في حرب اليمـن وتؤكد:«كل ما يمتلكه الحوثيون بفضلنا»..تفاصيل فوضى في سجن وإفراج عن نشطاء سياسيين.. ماذا يجري في دولة خليجية؟ أكدت العزم على تحرير اليمن.. قيادة الجيش الوطني تجتمع في مأرب وتقف على مستجدات المعارك وتتعهد للشعب بالنصر مبعوث أميركا يحذر من أكبر تهديد بسبب الهجوم على مأرب ويكشف عن دعم فتاك يصل الحوثي شرطة الدوريات بمأرب تنعي استشهاد النقيب عبدالولي الجبر لواء «فاطميون» في اليمن.. الكشف عن تجنيد إيران عشرات السوريين وإرسالهم للقتال مع الحوثيين تعرف على أكثر الدول العربية تنفيذا لأحكام الإعدام على مستوى العالم ليست أميركا ولا روسيا.. دولة أوروبية تعلن عن تعاون عسكري كبير مع السعودية وتوافق على نشر باتريوت داخل المملكة

ريال مدريد يثأر من قادش وينقض على صدارة "الليغا"

الخميس 22 إبريل-نيسان 2021 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 267
 

حقق ريال مدريد فوزا ثمينا على مضيفه قادش بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

 

وسجل أهداف ريال مدريد كل من الفرنسي كريم بنزيما "هدفين" في الدقيقتين 30 من ركلة جزاء و40، وألفارو أودريوزولا في الدقيقة الـ33.

  

وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 70 نقطة وصعد إلى الصدارة رغم تساويه مع جاره أتلتيكو بالنقاط لأفضلية النادي الملكي في "المواجهات المباشرة" (تعادل الفريقان في الذهاب وفاز الريال إيابا).

  
إقراء أيضاً
حكم يقع في موقف محرج بسبب "البطاقة الصفراء المنسية"
وعكة مفاجئة تغيب مدرب المنتخب اليمني عن التدريبات
الشياطين الحمر" يتجاوزون عقبة بيرنلي بفوز مستحق
حدث جديدة في ريال مدريد يؤرق زين الدين زيدان
صقر تعز ينعي مدربه المصري ويعتبر رحيله فاجعة كبيرة
وفاة لاعب منتخب مصر السابق الذي استغاثت ابنته بالسيسي لانقاذه في اليمن
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس