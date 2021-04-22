ريال مدريد يثأر من قادش وينقض على صدارة "الليغا"

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حقق ريال مدريد فوزا ثمينا على مضيفه قادش بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".
وسجل أهداف ريال مدريد كل من الفرنسي كريم بنزيما "هدفين" في الدقيقتين 30 من ركلة جزاء و40، وألفارو أودريوزولا في الدقيقة الـ33.
وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 70 نقطة وصعد إلى الصدارة رغم تساويه مع جاره أتلتيكو بالنقاط لأفضلية النادي الملكي في "المواجهات المباشرة" (تعادل الفريقان في الذهاب وفاز الريال إيابا).