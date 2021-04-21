أكدت العزم على تحرير اليمن.. قيادة الجيش الوطني تجتمع في مأرب وتقف على مستجدات المعارك وتتعهد للشعب بالنصر

الأربعاء 21 إبريل-نيسان 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-مأرب

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اشادت قيادة وزارة الدفاع بالتضحيات والبطولات التي يسطرها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مواجهة مليشيا الحوثي والجماعات الإرهابية، وقالت انها تضحيات ستدون في ذاكرة الأجيال القادمة بأحرف من نور، وستظل مبعث فخر واعتزاز لكل اليمنيين والعرب.

وأكدت قيادة وزارة الدفاع ،يوم الاربعاء، أن الأبطال في الميادين والمواقع يتمتعون بكفاءة ومعنوية قتالية عالية تؤهلهم لإنجاز الحلم الوطني واقتلاع جذور مخلفات الإمامة وانهاء المعاناة الإنسانية التي فرضتها مليشيا التمرد والخراب وتحقيق السلام الدائم.

واضافت أن أحرار الجيش والمقاومة عازمون على المضي نحو تحقيق تطلعات وخيارات الشعب اليمني في استعادة دولته وجمهوريته وتطهير تراب الوطن من الإرهاب الإيراني والمخططات التخريبية.

ووقفت قيادة وزارة الدفاع في اجتماعها اليوم، بمأرب برئاسة وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، والمفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن عادل القميري، على المستجدات الميدانية وسير العمليات القتالية في مختلف الجبهات.. معبرة عن الاعتزاز العالي بالمواقف والفعاليات الشعبية والالتفاف الوطني حول المعركة المصيرية للتصدي للأطماع الفارسية وتفويت الفرصة على المتربصين بالوطن وأمنه واستقراره.

وثمّن الاجتماع مواقف المملكة العربية السعودية الداعمة لليمن وجيشه الوطني في معركة الدفاع المشترك ضد مخططات التمدد الفارسية ومواجهة التهديدات القومية.

وفي الاجتماع الذي ضم مستشاري وزير الدفاع وعدد من رؤساء ومدراء هيئات ودوائر وزارة الدفاع، نقل الفريق المقدشي تحيات رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي، القائد الأعلى للقوات المسلحة.. مشددا على أهمية قيام الهيئات والدوائر بكامل واجباتها ومسئولياتها والتزام اللوائح والأنظمة وتطبيق آليات الضبط والربط البشري والمالي لمختلف القوى والوحدات وتكثيف الجهود لتنفيذ المهام بكفاءة واقتدار.

ونوّه بما تم تحقيقه في اطار إعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس وطنية صحيحة في ظروف استثنائية بالتزامن مع العمليات القتالية التي يخوضها الأبطال دفاعا عن الهوية الوطنية والأمن القومي العربي.

وحث على تعزيز المكاسب والتحلي بالعزيمة والجهوزية العالية لتجاوز التحديات والعوائق، وتسخير الامكانات المتاحة لخدمة المقاتلين الذين يروون تراب الوطن بأرواحهم ودمائهم ومواصلة عمليات البناء والإعداد القتالي والمعنوي لمنتسبي القوات المسلحة.

وأضاف وزير الدفاع " التحديات كبيرة، إلا أننا قادرون على تجاوزها وتحقيق النصر المؤزر بفضل تضحيات وعزيمة أبطالنا ودعم قياداتنا ومساندة كل العرب، ولن نتوانى للحظة عن تقديم الغالي والنفيس في سبيل الكرامة والحرية لتبقى راية الجمهورية شامخة على كل ربوع الوطن وان النصر سيبقى حليف اليمنيين الأحرار وأن الهزيمة والعار لأوهام الكهنوت والدمار".

من جهته أشاد رئيس هيئة الأركان العامة بالثبات الذي يتسلح به المؤمنون بالقضية الوطنية ومشروع الجمهورية والدولة الاتحادية الذي يؤكد أن أبناء الشعب اليمني لن يقبلوا بالمشاريع الحوثية الهدامة وأفكاره الإرهابية الدخيلة على يمن الإيمان والحكمة والتعايش المشترك.

وقال الفريق بن عزيز إن كل الأحرار والشرفاء يقفون اليوم صفا واحدا وتحت راية واحدة تمثلها القيادة الشرعية وتجمعها الأهداف السبتمبرية في وجه العدو الايراني ومليشياته الفوضوية التي تعيث في الأرض الفساد وترتكب ابشع الجرائم والانتهاكات بحق اليمنيين.