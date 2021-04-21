مبعوث أميركا يحذر من أكبر تهديد بسبب الهجوم على مأرب ويكشف عن دعم فتاك يصل الحوثي

الأربعاء 21 إبريل-نيسان 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-وكالات

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وصف تيم ليندركينج المبعوث الأمريكي الخاص باليمن ، يوم الأربعاء، المعركة التي تدور حول محافظة مأرب بأنها "أكبر تهديد لجهود السلام".

واكد إن دعم إيران لحركة الحوثي "كبير جدا وفتاك"

وأبلغ ليندركينج جلسة للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي أن إيران تدعم الحوثيين بطرق عديدة، منها من خلال التدريب وتزويدهم بدعم فتاك ومساعدتهم على "صقل" برامجهم للطائرات المسيرة والصواريخ.

وقال "للأسف، كل هذا يُحدث آثارا قوية للغاية حيث نرى المزيد والمزيد من الهجمات على المملكة العربية السعودية، وربما دول أخرى، أكثر دقة وأشد فتكا. ولذا، فإن هذا مبعث قلق شديد بالنسة لنا".

وتابع ليندركينج "اعتراض السفن صعب للغاية، بكل وضوح. نريد أن ينضم إلينا شركاؤنا الدوليون... نريد من الدول مثل سلطنة عمان أن تساعد في ضمان بقاء حدودها مغلقة أمام أي نوع من هذا التهريب من إيران".

وقال ليندركينج "سنرحب بقيام إيران بدور بناء، إذا كانوا على استعداد لذلك. لم نلحظ أي مؤشر على ذلك".

وقال ليندركينج "هذا الهجوم هو أكبر تهديد لجهود السلام، وله أيضا تداعيات إنسانية مدمرة. إذا لم نوقف القتال في مأرب الآن، فسيؤدي إلى موجة أكبر من المعارك والاضطرابات".

وأضاف "إننا نلاحظ هذا بالفعل من خلال تزايد الهجمات على جبهات أخرى، وزيادة كبيرة في الضربات الجوية والمزيد من هجمات الحوثيين على البنية التحتية المدنية وغيرها في السعودية".

وأبلغ ليندركينج المشرعين بأن هناك حوالي 70 ألف مواطن أمريكي يعيشون في السعودية و"أخشى ما نخشاه أن يُقتل أمريكيون في هجوم حوثي".

واشار المبعوث الأمريكي إلى انه المعارك في ستة أشهر باليمن أضحى يشبه سوريا في خمسة أعوام.. مضيفا ان الاقتصاد ينهار.

واكد المبعوث الأمريكي لليمن بان السعودية والحكومة اليمنية يريدون وقفا شاملا لإطلاق النار وثمة قبول لدور للحوثيين.