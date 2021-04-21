تعرف على أكثر الدول العربية تنفيذا لأحكام الإعدام على مستوى العالم

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قالت منظمة العفو الدولية إن أربع دول في الشرق الأوسط من بين أكبر خمس دول منفذة لأحكام لإعدام في العالم في عام 2020.
وتصدرت إيران، ومصر، والعراق، والسعودية القائمة بنسبة 88 في المئة من بين 483 حالة إعدام في جميع أنحاء العالم، وفقا لتقرير صادر عن المنظمة المعنية بحقوق الإنسان.
واتهمت المنظمة تلك الدول بأن لديها إصرارا قاسيا ومخيفا على قتل الناس، على الرغم من تحديات وباء كوفيد-19.
وكان عدد حالات الإعدام في العالم أدنى من أي أعداد سابقة منذ عقد، لكن هذا لا يشمل الصين.