آخر الاخبار

شرطة الدوريات بمأرب تنعي استشهاد النقيب عبدالولي الجبر لواء «فاطميون» في اليمن.. الكشف عن تجنيد إيران عشرات السوريين وإرسالهم للقتال مع الحوثيين تعرف على أكثر الدول العربية تنفيذا لأحكام الإعدام على مستوى العالم ليست أميركا ولا روسيا.. دولة أوروبية تعلن عن تعاون عسكري كبير مع السعودية وتوافق على نشر باتريوت داخل المملكة انفجارات ضخمة تهز مواقع للصواريخ وسط إسرائيل المجلس العسكري الإنتقالي في تشاد يكشف عن وثيقة مهمة خلال فترة حكمة الإمارات تنفذ أكبر عملية شراء للديون الأمريكية بقيمة 17مليار دولار المليشيات الحوثية تقتحم مراكز تجارية في صنعاء وتغلق مصنعاً تحت مسمى الزكاة اشتداد المعارك في جبهات مأرب ومصرع 4من كبار قيادات المليشيات الجيش الوطني يعلن عن تقدمات جديدة في الجبهات ويعد باستعادة الدولة وسط دعوات حقوقية لملاحقة قادة المليشيات محلياً وعالمياً

تعرف على أكثر الدول العربية تنفيذا لأحكام الإعدام على مستوى العالم

الأربعاء 21 إبريل-نيسان 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-وكالات
عدد القراءات 433

قالت منظمة العفو الدولية إن أربع دول في الشرق الأوسط من بين أكبر خمس دول منفذة لأحكام لإعدام في العالم في عام 2020.

وتصدرت إيران، ومصر، والعراق، والسعودية القائمة بنسبة 88 في المئة من بين 483 حالة إعدام في جميع أنحاء العالم، وفقا لتقرير صادر عن المنظمة المعنية بحقوق الإنسان.

واتهمت المنظمة تلك الدول بأن لديها إصرارا قاسيا ومخيفا على قتل الناس، على الرغم من تحديات وباء كوفيد-19.

وكان عدد حالات الإعدام في العالم أدنى من أي أعداد سابقة منذ عقد، لكن هذا لا يشمل الصين.

إقراء أيضاً
ليست أميركا ولا روسيا.. دولة أوروبية تعلن عن تعاون عسكري كبير مع السعودية وتوافق
انفجارات ضخمة تهز مواقع للصواريخ وسط إسرائيل
المجلس العسكري الإنتقالي في تشاد يكشف عن وثيقة مهمة خلال فترة حكمة
أذربيجان تعلن عن فتح علاقات جديدة مع أرمينيا ولكن على هذا الاساس
تركيا تعلن موقفها من جماعة الإخوان المسلمين بعد تقارب إسطنبول مع القاهرة
الحكومة السعودية وبرئاسة الملك سلمان توجه دعوة هامة لإيران تفاديا للتصعيد والت
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس