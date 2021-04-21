ليست أميركا ولا روسيا.. دولة أوروبية تعلن عن تعاون عسكري كبير مع السعودية وتوافق على نشر باتريوت داخل المملكة

الأربعاء 21 إبريل-نيسان 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت الخارجية اليونانية، الأربعاء، عن زيادة كبيرة في أوجه التعاون العسكري بين الرياض وأثينا.

وقال المتحدث باسم الخارجية اليكسندروس بابايوانو، في مقابلة مع "العربية"، "اتفقنا مع الرياض على نشر بطاريات باتريوت يونانية داخل المملكة".

كما أضاف "نسعى لتعزيز علاقتنا مع السعودية وسنبحث مع الرياض المشاركة في تنفيذ رؤية 2030"، مشيرا إلى أن تعاون بلاده مع المملكة لا يشكل تهديدا لأي دولة أخرى.

وتابع "تعاوننا مفتوح مع السعودية والإمارات وملتزم بالمبادئ الدولية".

هذا، وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اجتمع في مكتبه بجدة أمس الثلاثاء، مع وزير الخارجية اليوناني نيكولاوس ديندياس.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة واليونان، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بدعمه وتطويره، إلى جانب بحث الأوضاع الإقليمية الراهنة والجهود المبذولة بشأنها.

كما حضر الاجتماع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، فيما حضر من الجانب اليوناني وزير الدفاع نيكولاس باناجيوتوبولوس، والسفير لدى المملكة أليكسيس كونستانتوبولوس.