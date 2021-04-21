انفجارات ضخمة تهز مواقع للصواريخ وسط إسرائيل

الأربعاء 21 إبريل-نيسان 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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هز انفجار قوي، اليوم الأربعاء، موقعا لاختبار الصواريخ وسط إسرائيل.

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، نقلا عن شركة "تومر" التي كانت تختبر محرك صاروخ، أن "الحادث كان جزءا من التدريبات التي جرت".

من جانبها، أشارت صحيفة "هآرتس" العبرية، إلى وقوع "انفجار قوي، في مصنع دفاعي حساس خلال اختبار في وسط إسرائيل، ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع إصابات".

ولفتت "هآرتس" إلى أن الانفجار وقع خلال "اختبار روتيني، أجراه مصنع تومر للأسلحة المتطورة، الذي يقوم بتطوير محركات الصواريخ ويضم أنواعا مختلفة من الصواريخ".

وذكرت أن السكان المحليين قالوا إنهم سمعوا انفجارا ورأوا سحابة، وقام البعض بتصويرها