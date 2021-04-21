أذربيجان تعلن عن فتح علاقات جديدة مع أرمينيا ولكن على هذا الاساس

الأربعاء 21 إبريل-نيسان 2021 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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أعلنت أذربيجان، اليوم الأربعاء، عن استعدادها لتطبيع العلاقات مع أرمينيا على أساس مبادئ القانون الدولي.

جاء الإعلان الأذربيجاني على لسان المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الأذربيجان​ية، ليلى عبد اللاييفا، التي قالت "لا يوجد تهديد لوحدة أراضي ​أرمينيا​ على حد قول رئيس البلاد ​إلهام علييف​، وخصوصا بشأن ممر زانجيزور".

ولفتت عبد اللاييفا إلى أن "هذا ليس تهديدا لوحدة أراضي أرمينيا، كما تدعي أرمينيا، ولكنه مؤشر على تصميمنا بالرد على أي تهديد لحدود بلادنا المعترف بها دوليا"، مشددة على أن "علييف أبدى استعداده للتعاون، مؤكدا التطلّع إلى مستقبل أفضل".

وأشارت إلى أن "أذربيجان مستعدة لتطبيع العلاقات مع أرمينيا على أساس مبادئ القانون الدولي، ولا سيما سيادة الدول، وسلامة أراضيها وحرمة حدودها".

هذا وتوصلت أرمينيا وأذربيجان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية روسية في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من تشرين الثاني / نوفمبر 2020، وذلك بعد معارك استمرت نحو شهر ونصف أدت إلى سيطرة باكو على أجزاء واسعة من إقليم قره باغ.