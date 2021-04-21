عالم تركي يطور دواءً يقضي على كورونا خلال يومين

الأربعاء 21 إبريل-نيسان 2021 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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تمكن العالم التركي سرحات جمرُكتشو من تطوير دواء يمكن أن يقضي على فيروس كورونا عند الإنسان خلال 48 ساعة، وهو ما يعزز الآمال بإمكانية القضاء على الفيروس التاجي.

وتوصل "جمركتشو" مع فريق بحثي في أحد معاهد البحوث بالولايات المتحدة الأمريكية إلى طريقة للعلاج أُطلق عليها "Hijack RNA" تقوم على استخدام الإنزيمات البروتينية لفيروس كورونا "SARS-CoV-2".

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية، السبت الماضي، عن جمركتشو قوله: إن "العلماء في محاربتهم للعدوى الفيروسية عادة ما يستهدفون إنزيمات الفيروسات ويحاولون تطوير أدوية تعطل هذه الإنزيمات"، موضحاً أنه "فكر منذ 3 سنوات في أنه يمكن تطوير آلية تختلف عما سبقها".

وكشف عن أنه طور نموذجاً وآلية جديدة للعلاج يقوم فيها الدواء بالتفاعل مع الإنزيمات، ومن ثم إعطاء إشارة للفيروس والخلية ليقتل نفسه بنفسه.

وقال موضحاً: "بدأنا التجارب على عدوى التهاب الكبد الوبائي B، ثم ظهر وباء فيروس كورونا فبدأت بدراسة الفيروس مثل كل مختبرات الأبحاث في العالم".

وأضاف: "قمت بتغيير آلية العلاج التي طورتها لعلاج التهاب الكبد الوبائي "B"، بتعديل الشيفرة الوراثية والكود الجيني للدواء وإعادة تصميمه ليستهدف فيروس كورونا، وعقب الانتهاء من تصميم العلاج بدأتُ العمل على الخلايا".

وأشار جمركتشو إلى أنه تلقى ردود فعل إيجابية بالمؤتمرات العلمية الدولية بخصوص آلية العلاج، وأنهم بدؤوا التجارب على الحيوانات خلال تلك المرحلة بالتعاون مع بعض الجامعات.

وأظهرت النتائج التي حصل عليها الباحث التركي من التجارب على الحيوانات أنه يمكن القضاء على كورونا بجرعة واحدة من العلاج خلال 6 أيام (عند الحيوانات)، وفق قوله.

واستطرد: "في التجارب على الحيوانات نستخدم جرعات وكميات من الفيروس لحقنها تفوق بكثير الكمية التي يُحقن بها الإنسان وتصل إلى 10 آلاف ضعف، وبالنظر إلى أن العلاج يقضي على هذه الجرعة المرتفعة خلال 6 أيام يمكننا أن نخمن أن العلاج سيقضي على الفيروس خلال يومين أو ثلاثة عند الإنسان".

وأوضح جمركتشو أنهم يخططون لبدء التجارب على البشر خلال شهر بعد الحصول على التصريحات اللازمة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وأشار إلى أن العلاج الذي طوروه فعال ضد السلالات المتحورة من فيروس كورونا؛ لأنه يستهدف إنزيمات الفيروس اللازمة لمواصلة دورة حياته.

وبين أن الدواء على شكل "بخاخ" يُعطى بجرعة واحدة عن طريق الفم ويدوم تأثيره لمدة تسعة إلى عشرة أشهر، متوقعاً طرحه بالأسواق نهاية العام الجاري.

وتجاوز عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم 3 ملايين شخص، والإصابات 140 مليون حالة، فيما تعافى منه قرابة 120 مليوناً منذ بدء انتشار الفيروس عالمياً، أواخر ديسمبر 2019.