قائد فيلق القدس الإيراني يفضح مرتزقة الملالي في «اليمن»

الأربعاء 21 إبريل-نيسان 2021 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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كشفت تصريحات قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قآاني في مراسم تشييع القائد في فيلق القدس محمد حجازي اليوم الثلاثاء عن الدور الذي لعبته إيران في دعم مليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن.

وكان قآني، قد اعترف خلال مراسم تشييع نائبه العميد حجازي، بالمشاركة الميدانية في الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن منذ 6 أعوام، والقتال إلى جانب الحوثيين ،إضافة لتهريب الأسلحة والخبراء.

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني علق على تصريحات قآاني قائلا : ” تصريحات قيادات فيلق القدس والحرس الثوري تؤكد التورط الإيراني في الانقلاب الذي نفذته مليشيا الحوثي، وانتهاكها السافر للقوانين والمواثيق الدولية بالتدخل في شئون دولة عضو في الأمم المتحدة، وتحديها السافر لإرادة المجتمع الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية”.

وأضاف الإرياني أن المجتمع الدولي وفي مقدمته الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن مطالبين بإدانة التدخلات الإيرانية في اليمن، والتي تقوض جهود التهدئة وإحلال السلام، وتطيل أمد الأزمة والمعاناة الإنسانية، ومساعيها تحويل الأراضي اليمنية منصة لتنفيذ أجندتها التوسعية ومنطلق لنشر الفوضى والإرهاب في المنطقة.

من جانبه علق أيضا الباحث والمحلل اليمني محمد جميح على تصريحات قآاني بالقول :” ذكر قائد “فيلق القدس” إسماعيل قآني في كلمته بمناسبة تشييع جنازة محمد حجازي نائب قائد الفيلق إن سليماني وحجازي أسسا الميليشيات المسلحة التي تدعمها طهران في المنطقة، على “نهج وفكر الثورة الإيرانية، لـ “تشكيل الدولة الإسلامية العالمية بقيادة الإمام المهدي”.. تتعمد إيران إحراج مرتزقتها.