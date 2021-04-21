قائد عسكري يروي تفاصيل عملية تأديب جديدة «للحوثيين» في جبهة المشجح بـ«مأرب»

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قُتل وجُرح عدد كبير من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم الثلاثاء، بنيران أبطال الجيش، في جبهة المشجح، في الأطراف الغربية لمحافظة مأرب.
ونقل موقع الجيش "سبتمبر نت"عن قائد عسكري قولة :أن قوات الجيش مسنودة برجال القبائل، استدرجت مجموعة كبيرة من عناصر المليشيا الحوثية، في أحد المواقع بجبهة المشجح، وباغتتها بهجوم، أسفر عن مصرع وجرح كل عناصر المجموعة الحوثية.
وأوضح أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية، استهدفت مواقع متفرقة لمليشيا، في الجبهة ذاتها، وكبدتها خسائر في العدد والعدة.