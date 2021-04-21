مأرب تناقش آليات تحسين وتطوير شبكة المياه في مخيم الجفينة بمأرب

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ناقش اجتماع عقد في فرع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة مأرب، اليوم، آليات تحسين وتطوير شبكة المياه الخاصة بمخيم الجفينة للنازحين جنوب مدينة مأرب.
وفي الاجتماع الذي حضره عقال المربعات ومسؤولي القطاعات في مخيم الجفينة الذي يؤوي 12 ألف أسرة نازحة، أكد وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح أهمية الحفاظ على شبكة المياه وصيانتها الدورية ومنع الربط العشوائي منها والحد من كل مظاهر الاختلالات التي تضر بها لضمان ديمومتها.
ووجه الوكيل مفتاح بتشكيل إدارة خاصة بالشبكة وإسناد مهام متابعة وتنظيم عمل الشبكة إليها ووضع خطة لتوسيع نقاط وصول المياه لتصل لكل النازحين في المخيم وتحديد آلية مساهمة المجتمع ليعود مردودها في تحسين الشبكة واستمرار خدماتها..
داعيا عقال المربعات ومسؤولي القطاعات في المخيم إلى مساندة جهود المؤسسة وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الشبكة وترشيد استخدام المياه والرفع بكل المعتدين على الشبكة والمخالفين لآليات تشغيلها.