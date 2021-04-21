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المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن تمردا جديدا ضد الرئيس هادي واتفاق الرياض

الأربعاء 21 إبريل-نيسان 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-غرفة الاخبار
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أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا تمردا جديدا ضد الشرعية واتفاق الرياض وذلك لرفضه حكما قضائيا ينص على الموافقة على قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي تعيين أحمد الموساي نائبا عاما جديدا للجمهورية.

وقال علي عبد الله الكثيري، المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، في بيان له إن "قرار برئيس مجلس القضاء الأعلى لن يغير من حقيقة أن قرار التعيين المذكور مرفوض جملة وتفصيلا مثله مثل كل القرارات أحادية الجانب وغير المتوافق عليها التي اتخذتها رئاسة الشرعية اليمنية".

وأضاف: "نجدد موقفنا الذي أعلناه عقب صدور حزمة القرارات تلك والمتضمن رفضها وعدم تعاملنا معها ورفض كل ما يترتب عليها، بالانطلاق من أن مثل هذه القرارات أحادية الجانب تعد نسفا لروح ومضامين اتفاق الرياض."

وكان مجلس القضاء اليمني الأعلى وافق على تعيين الموساي نائبا عاما جديدا في القرار رقم 4 لسنة 2021.

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