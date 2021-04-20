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وعكة مفاجئة تغيب مدرب المنتخب اليمني عن التدريبات

الثلاثاء 20 إبريل-نيسان 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-متابعات
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قال موقع كووورة نقلا عن مصدر وصفه بالخاص، إن المدير الفني للمنتخب اليمني سامي نعاش غاب عن التدريبات بمعسكر مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، عصر ومساء أمس الإثنين لأسباب صحية طارئة.

ولم يوضح المصدر طبيعة تلك الأسباب ومدى خطورتها، لكنه اكتفى بالقول إن مساعده أحمد علي قاسم ومدرب الحراس معاذ عبد الخالق يتوليان قيادة التدريبات، لحين تماثل النعاش للشفاء.

وبدأ المنتخب اليمني أمس الأول معسكره في عتق بنقص عددي، بعدما تأخر وصول لاعبي محافظة حضرموت الثلاثة: عماد منصور وسالم مطران ومحمد فتح إمام.

ومن المتوقع وصول اللاعبين الثلاثة للمعسكر، اليوم، بحسب المصدر ذاته.

كما سينضم لاعب صقر تعز مدير عبدربه الذي ما يزال يرافق والده المريض في صنعاء.

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